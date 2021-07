Kiko Prieto regresa al Conil para coordinar la cantera

El Conil continúa dando pasos en la preparación de otra temporada en Tercera que se presenta ilusionante tras la agónica permanencia conseguida la última campaña y los cambios que se han producido en la entidad a todos los niveles.

Tras el nombramiento del nuevo presidente y del nuevo entrenador, la semana se cierra con el anuncio de la llegada de un viejo conocido para hacerse cargo de la coordinación de la cantera. El elegido para tal cometido no es otro que José Manuel Kiko Prieto Manzanero, ex jugador y ex entrenador jandeño que respira fútbol por todos los costados y que pasa por ser de los mejores conocedores del fútbol base conileño.

Kiko Prieto trabajará de forma independiente pero a buen seguro en contacto directo con Juan Reyes, otro hombre de la casa y el elegido para ocupar el banquillo del primer equipo en una decisión que supone volver a separar la función del técnico de la del director deportivo, cargos que copó las últimas temporadas Lázaro Canto con éxito a tenor de los resultados.

Cabe recordar que el presente mes de julio arrancó en el club jandeño con el nombramiento de un nuevo presidente, Juan Diego Bermúdez Sánchez, que accedía al cargo una vez concluido el proceso electoral con su candidatura como la única presentada, por lo que no fue necesaria ninguna votación.

El mandatario conileño apenas tardó unas horas en nombrar a los integrantes de su junta para los próximos cuatro años: Antonio Brenes Ramírez, Diego Leal Muñoz, Javier Duarte Benitez, Francisco José Ariza Sanchez, Juan Antonio Rosado Cabeza, Adolfo Nebreda, Agustín Bermúdez Calderon, Diego Sánchez Brenes, David Ariza Garcia, Antonio Aguilar Zara y Manuel Parra Sánchez.