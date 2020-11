Jacobo Pastor arranca con determinación el Andalucía Challenge de Cádiz en el club de golf Iberostar Real Novo Sancti Petri (Chiclana), que el miércoles 11 de noviembre acogió la primera jornada. Pastor se coloca en segunda posición a dos golpes del irlandés Niall Kearney en un comienzo con fuerte sabor español, con cinco jugadores nacionales ubicados entre los siete primeros puestos. La hazaña del día la protagonizó Manuel Elvira con su hoyo en 1 en el 18.

Pastor, que llegó a Cádiz con la victoria del Alps de las Castillas bajo el brazo, firmó 68 golpes, -4, manteniendo el buen nivel de juego "desde que volví a competir. Llevo jugando bien desde el verano, pero me faltaba rodaje, oportunidades de juego, tener un calendario. Hoy he jugado muy bien, ha sido una buena vuelta con cuatro birdies, sin errores, muy sólida. Al final, si estás jugando bien, lo puedes jugar igual en cualquier sitio; es cierto que el nivel en el Challenge Tour es más alto, pero el campo tiene los mismos hoyos, y los hoyos son iguales para todos. En la final del Alps en Italia me generé demasiadas expectativas y después del tercer día pretendía estar demasiado arriba, así no te centras en el proceso sino en el resultado final, y así las cosas no salen bien. Ahora estoy centrado en cada día, en cada vuelta y están saliendo los resultados. Sólo hay que seguir así y rematar".

Lidera el irlandés Niall Kearney que firmó una tarjeta impecable con un eagle y cuatro birdies, el último para terminar en el 18 con menos 6, busca en el Andalucía Challenge de Cádiz su plaza en la Gran Final. "He jugado muy sólido, cuando he salido soplaba mucho viento y pensé que me costaría más hacer buen resultado ya que con viento, los hoyos junto al mar pueden ser muy complicados. Ha sido un día duro, pero con buen resultado. Tenemos mucho que agradecer al Challenge Tour, a los organizadores y patrocinadores por darnos la oportunidad de jugar dos semanas seguidas en este lugar tan maravilloso. Mi objetivo esta semana es quedar entre los tres primeros para clasificarme para la final".

En tercera posición, empatados con 3 bajo par, se encuentran los españoles Manuel Elvira, que finalizó su vuelta con su primer hoyo en uno profesional, y Alfredo García-Heredia que hace una dedicatoria muy especial de su vuelta.

Manuel Elvira, miembro del Pro Spain de la RFEG, ha finalizado la vuelta con hoyo en 1 en el 18, uno de los más difíciles del recorrido: "Es el primer hoyo en 1 que hago como profesional, ha sido una sorpresa muy buena. Tenía 155 metros a la bandera con el viento en contra por la izquierda, y he jugado el hierro 7 abierto a la izquierda, ha botado a 2 dedos del hoyo y dentro. Hoy he empezado un poco preocupado porque, dando bolas, me he hecho daño en el codo; he salido incómodo, pero en el hoyo 3 ó 4, ya en caliente he empezado a jugar muy bien el approach y putt, metiendo los putts desde metro-metro y medio. Ha sido una vuelta luchada, pero con un final magnífico. La semana pasada acabé con malas sensaciones; ayer hice una buena sesión de putt y hoy ha ido bien".

Elvira añadió que "desde el tee llevo jugando bien toda la semana, pero me faltaba estar comprometido con el golpe que quiero dar, estaba demasiado pendiente de cosas que no puedo controlar. Hablé con mi hermano y me dijo que me centrase en disfrutar y en una buena rutina, y ha funcionado. Hablamos casi todos los días y comentamos la vuelta de cada uno. Me sirve mucho de guía, sobre todo en el aspecto mental; tiene más experiencia y me ayuda a afrontar las situaciones, me dice que en este deporte muchas veces no vas a terminar contento pero muchas otras sí, y llegarán".

Alfredo García-Heredia terminaba con dos birdies en los tres últimos hoyos para 69 golpes, -3 "una vuelta que le quiero dedicar a Borja del Campo, que falleció su madre esta semana por Covid y ésta vuelta va por él. Llevo jugando bien toda la semana, pero con problemas con el putt llevo todo el año. Después de mucho buscar, y de cambiar tres veces de putter la semana pasada, el domingo encontré la forma de patear con la que me encontraba cómodo. Hablé con mi primo Jorge (Parada) y me mandó unos ejercicios para el putting green, unos me han costado más que otros pero ya estoy viendo algo de resultado. Ha sido una buena vuelta con buen final. Han cambiado un poco los últimos hoyos respecto a la semana pasada, se han adelantado los tees por lo que esta semana no se verán resultados tan dramáticos. Ahora mismo no me pongo objetivos; me los puse a principios de temporada, en marzo me iba a ir con mi mujer a Estados Unidos a jugar allí el Mackenzie Tour y, con lo que ha pasado, no me he podido ir, así que iremos viendo qué sucede, sin hacer planes".

Muy meritoria la actuación del amateur Eduard Rousaud, 5º clasificado la semana pasada en el Andalucía Challenge de España que firmó 70 golpes y está en 7ª posición: "He acabado metiendo un approach en el 18 que ha sido la guinda del pastel. Hoy ha sido una master class de juego corto, no he fallado nada. He empezado mejor que la semana pasada, me sigo demostrando a mi mismo si saco el nivel para estar aquí, y lo que no me falta es la actitud".

El jueves, a partir de las 8.00 horas, se disputará la segunda del Andalucía Challenge de Cádiz en el club de golf Iberostar Real Novo Sancti Petri. Al finalizar la jornada se hará el corte en la clasificación, que pasarán los 60 primeros. Jugadores clasificados y empatados, que serán quienes lucharán por el título en las dos últimas vueltas del torneo, el viernes y el sábado.