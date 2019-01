Joselu llegó, se puso el mono de trabajo y conoció a sus nuevos compañeros. En una sesión a puerta cerrada, el nuevo delantero del San Fernando CD se ha ejercitado junto al plantel azulino y, una vez finalizada la sesión, ha estado en torno a unos 15 minutos dialogando con el entrenador del cuadro isleño, José Pérez Herrera, en el mismo estadio.

El técnico permitió a los medios de comunicación estar presentes en los últimos 15 minutos de la sesión y se pudo comprobar que dio, en solitario, indicaciones al nuevo jugador azulino de la forma de juego que practica su equipo.

Una vez terminado el entrenamiento, Joselu atendió a los medios, comentando que "me he quedado impresionado de cómo entrena el equipo, de la intensidad que se pone en el trabajo y de cómo hay una entrega total, eso me deja claro que el San Fernando está cuarto clasificado por un motivo principal, el grupo que conforma el equipo".

Esa era la primera impresión del delantero extremeño, que manifestaba que "he seguido al San Fernando porque en el grupo IV hay muchos equipos de mi tierra, como el Badajoz, el Villanovense o el Don Benito, y por eso hay en esa tierra un seguimiento especial".

En cuanto a sus nuevos compañeros, Joselu conoce de sobra a "Lolo Guerrero, con el que me une una amistad especial y con el compartí vestuario en el Villanovense. A los demás los iré conociendo poco a poco, pero lo cierto es que, en el primer día de trabajo, me han acogido de una manera especial".

Joselu se define como "un delantero centro, aunque en ocasiones he actuado de mediapunta por necesidades del equipo. Todo depende de lo que quiera el entrenador, pero me gusta jugar de finalizador".

El nuevo punta azulino llega en perfecto estado de forma ya que ha estado compitiendo con el Écija Balompié y para él sería un sueño debutar el domingo aunque "todo depende de lo que decida el míster", indicaba.

Para Joselu, lo que está haciendo el San Fernando "es impresionante. Ya tiene casi en el bolsillo la permanencia y actualmente, a pesar del pinchazo del pasado domingo, es cuarto y eso no es una casualidad después de haber terminado la primera vuelta".

El jugador llega con ánimos renovados, con ganas de aportar su granito de arena en la gran temporada que están realizando los de José Pérez Herrera, con el que coincidió "durante tres semanas en la fase de ascenso del Sanluqueño. Tengo una enorme referencia de su forma de trabajo. Me parece un gran entrenador".

La otra cara de la moneda fue la despedida de Buba, que estaba presente en el estadio para decir adiós a los que han sido sus compañeros. El ariete ya tiene destino al haber firmado por un equipo de Primera de Rumanía, concretamente el Politehnica Iasi, que el pasado año terminó en novena posición. Buba comentaba que iba a tomar un vuelo con rumbo a Barcelona para marcharse desde allí a Turquía, donde su nuevo conjunto hace el stage de preparación de cara al comienzo de la competición en febrero.