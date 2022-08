Chiclana CF: José María Suazo asegura que "el objetivo de esta temporada es el ascenso"

José María Suazo fue anunciado el 2 de febrero como nuevo técnico del Chiclana Club de Fútbol tras la derrota ante la Peña Rociera y posterior dimisión del anterior entrenador, José María Román Lupi. Suazo tomó el relevo tras dos encuentros en los que Jesús Legupín dirigió al equipo. El objetivo era la permanencia porque el equipo se estaba metiendo en problemas, muy cerca del descenso. Pero, a pesar de debutar con derrota ante el CD Guadalcacín, el técnico gaditano consiguió la salvación para el club.

Pregunta: ¿Cómo afronta la que será la temporada del 75 aniversario para el club?

Respuesta: Se afronta con una ilusión tremenda, tanto jugadores como cuerpo técnico, directiva y aficionados. Lo que me transmiten los futbolistas es mucha ilusión. Tiene que ser el año que el Chiclana vuelva al lugar que le corresponde, que es volver a Tercera División.

P: ¿Comenzó como entrenador el pasado mes de febrero y consiguió salvar al club, ¿es ese el objetivo de esta nueva temporada?

R: El objetivo ha cambiado totalmente. El objetivo es conseguir el ascenso, o al menos, estar luchando por los puestos que dan acceso a Tercera División.

El año pasado fue diferente porque el equipo iba el 14 y en una liga en la que podían bajar 10 equipos, era una situación muy complicada. Estabamos en todos los encuentros que había que ganar si o si, una presión muy alta. Pero, el equipo supo responder y se consiguió el objetivo que era la salvación.

P: ¿Cree que el equipo puede optar a algo más que la salvación?

R: El equipo este año parte de cero, con una idea muy clara. El buen trabajo de la dirección deportiva que ha hecho un equipo para aspirar a todo. Queremos estar todo el año arriba y cumplir el sueño de volver a Tercera División.

P: ¿Cómo se están adaptando los nuevos futbolistas que han llegado?

R: Los jugadores que han llegado todos han pasado por el club. Son jugadores que conocemos y lo que nos quieren dar. En portería, hemos traído un portero veterano, con una trayectoria espectacular. Todo lo que se ha fichado nos va a dar un plus al equipo. Estamos confiado en que van a dar buen rendimiento y lo están demostrando en los partidos y entrenamientos disputados.

P: ¿Espera más incorporaciones o cree que la plantilla está cerrada?

R: La plantilla está cerrada, pero nunca se sabe. Si hay algo que mejore el plantel, entonces si se moverá ficha. Pero en principio, el equipo está cerrado. Tenemos una base fuerte de la temporada pasada y se han rodeado de los canteranos que vienen con muchas ganas. Además, los que han venido han aportado un plus al equipo y ayudarán al equipo al objetivo.

P: En el primer encuentro de pretemporada su equipo cayó derrotado y en el último consiguió empatarle a todo un equipo de Primera RFEF (Sanluqueño), ¿cómo ha visto al equipo?¿Qué sensaciones le ha dejado ambos partidos?

R: El equipo respondió bastante bien en los dos partidos. Han reflejado muy bien lo que queremos, lo que se ha trabajado hasta el momento. La suerte que tenemos es que la base del año pasado ya conoce todos los mecanismos que queremos, ahora lo deben asimilar los nuevos futbolistas. Ante el Cadiz dimos la cara, terminamos el partido en campo rival aunque se perdió. Ante el Sanluqueño fue muy igualado y en la segunda parte fueron algo superiores y consiguieron empatar. Pero muy contento por como estamos trabajando.

P: El club ha planificado una pretemporada muy competitiva con partidos ante rivales de mayor nivel, ¿qué espera de estos encuentros?

R: La pretemporada está muy bien planificada. Prácticamente en casa, con equipos atractivos y buscamos atraer al aficionado ante equipos fuertes y nuestro equipo va a dar la cara. Nos viene bien para trabajar el sistema defensivo, que es lo que principalmente estamos trabajando. La directiva ha estado muy acertada planteando este tipo de pretemporada.

P: La temporada pasada hubo un total de seis descensos y se ha reducido el número de equipo a un total de 16, ¿está de acuerdo con este sistema? ¿Cree que la competición ha perdido nivel?

R: Lo de la temporada pasada fue un despropósito, el que bajaran diez equipos era increíble. Desde que llegamos, teníamos que hacer una temporada casi perfecta para no bajar. El motivo era hacer una reestructuración y hacer una liga más corta. Este año es otra cosa, es una liga más normal. Yo consideraba que esa reestructuración debía haber sido más progresiva, pero conseguimos salir de ahí.

Cualquier categoria hay que jugarla, competirla. Si no eres competitivo y no hacer las cosas bien es muy difícil conseguir el objetivo. El nivel se va a marcar en cada partido, no va a haber ninguno facil. Cada partido es un mundo. Va a ser muy complicado estar en la pelea por estar en los puestos de ascenso.

P: ¿Cree que ha perjudicado el cambio a las nuevas categorías del fútbol español o ha sido un cambio a mejor?

R: Yo soy muy tradicional y muy de futbol de los 90, en todos los aspectos. Particularmente, las modificaciones no me gustan y no estoy de acuerdo. Me dan añoranza los años de cuando yo era jugador y no soy partidario de probar estas cosas en el mundo del fútbol.

P: ¿A qué equipos ve como favoritos para conseguir el ascenso? ¿Se mojaría con los equipos que podrían estar luchando por el descenso?

R: Ahora mismo no sabría decirte. Espero que nosotros seamos los que luchemos por el ascenso. En estas ligas si en las primeras ocho-diez jornadas estás arriba, estarás peleando por los puestos de ascenso, pero si estás en la parte baja, probablemente pelearás por el descenso. Es una categoría muy difícil.

P: El Chiclana CF lleva desde la temporada 2008-09 sin pisar la Tercera división, ¿cree que puede ser el año de devolver al equipo a la nueva Tercera RFEF en la temporada de su 75 aniversario?

R: Tiene que ser el año para devolver al equipo a Tercera. Tenemos que mentalizarnos todos, jugadores, equipo, directiva y afición para devolver al club donde merece. No va a ser fácil, pero con las ideas claras de lo que queremos todos y remando en la misma dirección, pienso que se puede conseguir, vamos a luchar por ello. Por trabajo no va a ser.

P: ¿Un pronóstico para esta temporada?

Espero una temporada en la que ilusionemos a la gente y que se cumpla el sueño que llevamos esperando tantos años. Vamos a hacer todo lo posible por cumplir el objetivo.