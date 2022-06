El asidonense José Antonio García Mena se proclama campeón de España de doma clásica

Las instalaciones del Real Club de Polo de Barcelona dieron el pasado sábado el máximo esplendor al Campeonato de España Absoluto de Doma, con una atmósfera que casi nunca se ha visto en nuestro país en la disciplina.

Con la tribuna principal abarrotada de público -no sólo las mesas privadas dispuestas por el Real Club de Polo, sino también el resto de tribuna, incluyendo hasta escaleras y barandillas-, y muchísimo más en la grada principal, se vivió una noche inolvidable durante la Kür Gran Premio que puso el broche al Nacional, que terminó con la proclamación de campeones cerca de la una de la mañana tras haber coreado y acompañado con palmas casi todas las Küres.

El ambiente electrizante se contagió a la pista, con varios binomios cuajando grandes actuaciones aunque no hubiera ninguna, eso sí, exenta de pequeños fallos. El último binomio en salir a pista, el asidonense José Antonio García Mena, se colgó el oro con “Divina Royal” haciendo buena la ventaja acumulada el primer día. Como en la víspera, sufrieron algo en los cambios a uno, pero la hija de “Desperados” y el jinete gaditano se mostraron solventes y con partes de gran brillo como los apoyos.

Así, con 77,435 finales, José Antonio logró con esta yegua de José Ignacio Díaz Bravo su segunda medalla de oro, tras la obtenida con “Norte”, aguantando la presión de su amigo José Daniel Martín Dockx. El de Fuengirola y “Malagueño LXXXIII” pagaron los errores del primer día y pese a volver a ganar la prueba con 78,155, se quedaron a siete décima en el acumulado. El PRE de Francisco Santiago y Martín Dockx forman un binomio perfectamente compenetrado, y pese a atrancarse ligeramente en sus primeros apoyos a la izquierda, roza la excelencia en el piaffé y sus transiciones son modélicas. Oro y plata para los dos binomios que son, sin duda, los mejores del actual panorama español, ncluyendo al propio Mena con “Sorento 15”.

En un escalón inferior, el bronce fue para Alejandro Sánchez del Barco y “Quincallo de Indalo”, a los que no se puede negar su consolidación en este campeonato, pero que no tuvieron su mejor prueba, especialmente bien en las piruetas y con una coreografía que no pudo explotar plenamente su potencial, todavía en crecimiento pues hay que recordar que se trata prácticamente de un recién llegado al nivel y era el primer campeonato del malagueño, por lo que su balance es extraordinario.

Muy cerca terminó Juan Antonio Jiménez con “Euclides Mor”, que firmaron de nuevo una gran prueba, mucho mejor el Lusitano de Las Morerías y con mucha más energía que la víspera, con una prueba bonita y bien interpretada por el binomio. Por detrás, Borja Carrascosa fue a más con “Laponia”, una yegua a la que el español consigue extraer todo el potencial y que muestra su solidez en las pistas internacionales, una opción por tanto muy a tener en cuenta como Juan Matute con “Quantico”, al que le faltó algo de chispa, con varios pequeños detalles que al final afectaron a su puntuación.

Todo lo contrario le ocurrió en la prueba a Claudio Castilla con “Hi-Rico de Sobral”, realmente bien en una prueba en la que fue sexto, por encima de 74, firmando un campeonato que ha demostrado el gran paso adelante del Lusitano, que se entiende a las maravillas con el jerezano.

Séptimo estuvo Agustí Elías, que en este campeonato ha mostrado a un gran nivel a “Altaneiro Bcn”. El deCan Alzina fue, además, el primer binomio del segundo grupo y un gran catalizador con su actuación del aumento de las emociones, con una interpretación de su Kür realmente magnífica y sabiendo conectar con el público a la perfección.