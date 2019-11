La presencia en la rueda de prensa del seleccionador celebrada en el Museo de El Prado del periodista gaditano Carlos Medina, director de Línea 6 EME, empresa editora de la revista ¡Ese Cádiz... Oé!, propició que hubiera alusiones más directas si cabe al partido que el equipo nacional disputará el próximo viernes día 15 en el Ramón de Carranza.

De este modo, además de mostrar su satisfacción por la respuesta de la afición, que llenará el estadio, Robert Moreno reveló que su ayudante, el técnico gaditano y ex jugador cadista Jesús Casas, se ha convertido en “el gran valedor” del primer encuentro oficial de España que tendrá lugar en la Tacita de Plata.

Igualmente, el entrenador catalán se refirió a la ausencia de los dos gaditanos que entraban en las quinielas como seleccionables para la cita, el capitalino Suso, jugador del Milan, y Luis Alberto, natural de San José del Valle y que milita en la Lazio. “No hacemos las listas en función de dónde se juega un partido. No están en ésta pero han formado parte de otras y pueden volver a hacerlo”, se limitó a apuntar, aclarando que no le gusta hablar de jugadores no seleccionados.

Por último, en un marco con tanto arte como El Prado, se le preguntó por el arte de Cádiz, escenario del duelo ante Malta. “Para arte, el que en Cádiz están disfrutando este añoñ con el Cádiz, líder de Segunda”, recordó.