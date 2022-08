Golf: Jessica Korda se impone con un impresionante 61 en la primera jornada de las Aramco Team Series de Sotogrande

Jessica Korda ha protagonizado un comienzo brillante en las Aramco Team Series de Sotogrande, con una vuelta de 61 golpes (-11), realizando así el pistoletazo de salida del torneo en La Reserva Club de Sotogrande el jueves 18 de agosto.

En su primera visita a España, la estadounidense de 29 años ha obtenido unos increíbles resultados al conseguir nada menos que tres eagles. En siete hoyos se colocó con siete bajo par, con la ayuda de varios eagles en los hoyos 2 y 6 del par 5.

Los birdies estuvieron muy presentes en el juego y la única vez que se ha visto sometida bajo presión ha sido en el octavo hoyo, cuando la bola ha caído al agua desde el tee. Korda se ha salvado con un bogey antes de que se reanudara el juego en los últimos nueve hoyos, consiguiendo sobreponerse en el 10, 11 y el 13.

Ha conseguido un tercer eagle, completando así una ronda impresionante: ha metido un putt de 4,5 metros en el hoyo 16, antes de cerrar la vuelta con un par, superando así la mejor marca del campo anterior por cuatro golpes. Ha igualado su puntuación más baja en 18 hoyos de su carrera profesional; consiguiendo una ventaja de cinco golpes sobre Manon De Roey y Pia Babnik.

El cuarteto Korda, formado por Tereza Melecka, Noora Komulainen y el amateur Malcolm Borwick, también lidera la prueba por equipos con 19 bajo par.

Korda ha comentado: "Ha sido una jornada impresionante. Estas rondas son espectaculares, aprecias cada una de ellas. Justo cuando las cosas van bien, van bien; nunca he hecho tres eagles en una ronda, así que la voy a recordar. Teníamos un gran ambiente en el grupo. Además, probablemente es la primera ronda en tres semanas en la que no hay vientos de 32 kilómetros por hora. Ha sido muy agradable poder establecerse en el campo de golf”.

Korda tenía molestias en la garganta durante su primera ronda: "Si me hubiese sentido bien físicamente, quién sabe cómo habría quedado, ¡probablemente por encima del par!" ha bromeado.

Ha quedado patente que De Roey y Babnik dominan las Aramco Team Series; con una gran actuación en esta primera ronda. De Roey, de 30 años, consiguió su primer título en el Ladies European Tour cuando ganó las Aramco Team Series de Bangkok en mayo, y está de nuevo en la lucha después de hacer siete birdies en su primera ronda.

La estrella belga dijo: "Me encantan los eventos de Aramco. Cuando juegas bien en equipo -si la gente te apoya- tu juego también mejora. Estoy muy contenta con mi ronda de hoy. He hecho muchos birdies. No podría ser un mejor comienzo para el primer día".

Por otro lado, Babnik, que ganó las Aramco Team Series en Jeddah el pasado mes de noviembre, ha tenido un comienzo impecable en el torneo. La eslovena, de 18 años, ha comentado: "He tenido muy buenos golpes. Estoy muy contenta con el juego de hoy porque he conseguido algunos putts largos. Todo ha salido bien".

Nelly Korda y la francesa Pauline Roussin están con cinco bajo par, mientras que Ana Peláez encabeza el desafío local tras un sólido 68. Peláez, la malagueña, ha sido muy bien recibida por sus aficionados. "Estoy muy, muy agradecida. Poder estar con toda mi familia y amigos es tan bonito. Me encanta” ha dicho la española de 24 años. "Intenté hacer la menor puntuación posible y fue un -4. Me quedaré con lo bueno de esta ronda y me prepararé para mañana".

La competición estaba al rojo vivo en la prueba por equipos, ya que el cuarteto de Korda mantenía una ligera ventaja con 19 bajo par. Los equipos De Roey y Roussin están a un golpe de distancia con 18 bajo par.

En el equipo de Roussin figura la joven de 14 años Ana Luisa Hernández. La adolescente madrileña, con ocho golpes, hizo dos pares -uno de ellos, un eagle- para impresionar a su capitana. Roussin ha comentado: "Ana ha jugado muy bien. Le pegó muy lejos para la edad que tiene; ha tenido un buen juego corto y un buen putt. Nos ha ayudado mucho". Hernández ha comentado al respecto: "Ha sido una experiencia muy buena, definitivamente algo que nunca voy a olvidar, me lo he pasado genial".

El juego se reanudará el viernes a las 8:15 con la salida de los primeros grupos desde el tee 1 y del 10.

Este año hay un nuevo formato para las Aramco Team Series, que se iniciaron en 2021. Para esta temporada, los equipos competirán en 36 hoyos -el jueves y el viernes del torneo- por 500.000 dólares que se repartirán entre los fourballs de menor puntuación.

El último día de juego, sólo las 60 jugadoras con menor puntuación y las empatadas de los dos primeros días volverán al campo para luchar por los otros 500.000 dólares.