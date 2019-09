Javi Estudillo regresa a sus orígenes en el Chiclana

A sus 22 años, Javi Estudillo no sabe exactamente dónde ubicarse. Acaba de aterrizar de nuevo en el club en el que creció como futbolista tras haber disputado las dos últimas temporadas en el Chiclana Industrial, donde tanto su papel como la situación del equipo eran diametralmente opuestos.

El vestuario del Municipal se caracteriza por la polarización entre veteranos y jóvenes promesas que se da este año y no llegan al puñado los jugadores que, a pesar de no tener más de 24, por su trayectoria y madurez deportiva no se pueden ubicar en ninguno de los dos grupos. Están en transición, en esa etapa del desarrollo donde se decidirá si las maneras que apuntaban en juveniles consagran finalmente al futbolista o si, por el contrario, se desvanecen cual flor de un día.

Javi Estudillo sigue con paso firme constatando que llegó para quedarse y así lo quiere demostrar en el Chiclana. "Cuando me llamó Pepe Núñez no le di el sí enseguida. Lo medité porque me encontraba muy bien allí pero les agradezco que fueran los primeros en apoyarme para jugar de nuevo en División de Honor, que siempre es un escaparate y una oportunidad mejor que hacerlo en la Andaluza", cuenta el joven, que hace dos años jugó con los rojinegros en esta categoría superior.

"Me he encontrado con un vestuario estupendo y todos somos conscientes de que el nivel este año va a ser tremendamente superior y así estamos mentalizados", explica Estudillo, que desde el primer día sabe "que el objetivo es estar arriba porque tenemos equipo para optar a todo".

Puede que la línea más cotizada del once del Chiclana sea precisamente el centro del campo, pues en su posición el chiclanero tiene que competir con compañeros de la talla de Argudo, Dani Fornell o Josemi Caballero, que están viviendo una segunda juventud; y por el otro extremo vienen apretando fuerte otros como Marcos Rodríguez o Christian, que no llegan a la veintena aún. "Me tienen acobardado entre unos y otros (ríe). La competencia por jugar es bestial, porque somos seis medios centros y eso al equipo le viene bien para poder pelear por el objetivo, que la liga es muy larga y por experiencia te digo que se puede sufrir y disfrutar mucho".

Con modestia "Ahora me toca volver a ser alumno y estoy en el mejor sitio para aprender"

El chiclanero todavía no está al 100%, "siempre me cuesta arrancar al principio, me noto que todavía puedo dar más" y confía en que "con el trabajo en los entrenamientos pronto pueda encontrarme bien conmigo mismo".

A pesar de su juventud, su papel en el Chiclana Industrial enseguida adquirió gran responsabilidad. Con 21 años, Javi Estudillo maravilló el pasado curso con su capacidad para dirigir el juego desde dentro, distribuir y organizar balones como si llevara toda la vida en ello. "Llegó un momento en el que me sentía bastante importante. Ahora me toca volver a ser alumno y estoy en el mejor sitio para aprender, compartiendo vestuario con futbolistas con los que jamás me habría imaginado coincidir, así que estoy encantado", reconoce.

El centrocampista no sabría decir en qué posición es más fácil trabajar "porque siempre hay que jugar bien y cumplir con las expectativas cuando no organizas tú, pero sí que me siento mejor conduciendo yo o, por lo menos, creo que puedo valer para ello".

Estudillo siempre ha destacado por su madurez precoz, su expresión calma y su capacidad para dirigir al grupo y, con el máster que recibirá este año por parte de los veteranos del vestuario blanco, se augura un buen porvenir en el fútbol, si la suerte no traiciona.

La apuesta de Javi Estudillo para esta temporada sobre quién será el jugador revelación de los juveniles o séniors de primer año, al estar en esa zona media, será doble: una para cada uno. "De los veteranos, Juanito Argudo, sin duda. Solo hay que ver lo profesional que es, cómo compite y lo serio que se lo toma. Y por el otro lado, creo que, si tiene minutos, Jaime puede dar mucho que hablar".