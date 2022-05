Jake Daniels, primer futbolista profesional en declararse abiertamente gay en el Reino Unido en 32 años

Es una cuestión que no tendría que ser noticia en circunstancias normales, pero a día de hoy en el fútbol masculino sigue siendo un tema tabú. El pasado 16 de mayo, el futbolista Jake Daniels del Blackpool se declaró abiertamente gay, en un comunicado difundido por su propio club.

Daniels es un canterano del Blackpool y tiene un futuro prometedor en este club inglés de segunda división que hace poco llegó a estar en la Premier League. Este anuncio del Blackpool se produjo justo un día antes del Día Internacional contra la LGTBIfobia, que es hoy, martes 17 de mayo.

El joven se expresó de esta manera en el comunicado: "Este año he hecho mi debut con el primer equipo y he marcado 30 goles con el juvenil, además de firmar mi primer contrato profesional. Pero fuera del campo he estado escondiendo a mi verdadero yo. He sabido toda mi vida que soy gay y ya estoy preparado para salir del armario y ser yo mismo".

La sexualidad en el fútbol, un tabú

Un futbolista profesional hablando sobre su sexualidad no es común. A lo largo de la historia ha sido tabú, el mismo Daniels lo asegura cuando dice que "es un paso a lo desconocido al ser uno de los primeros jugadores de este país en revelar mi sexualidad". Es el primer futbolista profesional en Reino Unido que da este paso en 32 años. El último fue Justin Fashanu, en 1990.

Para Daniels, publicar su condición sexual es necesario para "ser un modelo", ya que asegura haber odiado mentir acerca de cómo es y haber tenido que adaptarse para encajar. A su vez, confirma que se ha valido de otros deportistas de élite para tomar la decisión, con la que espera influir a otros futbolistas que quieran expresar libremente su condición sexual.

El universo futbolístico inglés ha celebrado esta noticia. La cuenta de Twitter de la Premier League y de otros equipos ingleses se han manifestado monstrando su apoyo a Jake Daniels y aplaudiéndole el paso dado.