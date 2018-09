Italia celebra un triplete

Fenati, suspendido dos carreras por frenar a Manzi

Romano Fenati (Kalex) fue sancionado con dos grandes premios de suspensión por su comportamiento antideportivo con Stefano Manzi (KTM), a quien accionó el freno de su moto a la salida de la curva seis del Gran Premio de San Marino de Moto2. Según los comisarios, el italiano infringió el artículo 1.21.2 del reglamento del Mundial, en el que se indica que "los pilotos deben competir de una manera responsable de tal manera que no causen daños a otros corredores, tanto en el circuito como en la calle de garajes". Preguntado por lo sucedido, Fenati reconoció que "no fue un movimiento acertado". "Es peligroso para él, pero también para mí", apostilló segundos después. "No está justificado, pero hay que ver esto en perspectiva; me han puesto dos carreras de sanción, pero también hay que penalizar al resto. No me interesa recurrir, porque siempre son los mismos pilotos los que molestan en carrera y nunca pasa nada", prosiguió.