Injusto empate del San Fernando con el Costa Brava (1-1)

El fútbol es, en muchas ocasiones, ingrato, cruel, desagradable, desagradecido y traidor. El fútbol, en muchas ocasiones, no entiende de justicias, no entiende de méritos, y no entiende de merecimientos. Quizás porque es un deporte y en ello juega en demasía la suerte y, con casi total seguridad, eso es lo que lo hace engrandecer y empequeñecer a la misma vez. Y por eso, a ciencia cierta, levanta pasiones jornada tras jornada.

Si hablamos de justicia, el partido que disputaron San Fernando y Costa Brava se merecía, como mínimo, una goleada por parte del equipo de La Isla porque hizo méritos para ello, de sobra, porque fue infinitamente superior a su rival prácticamente todo el partido, y porque creó innumerables ocasiones para sentenciar un choque que tenía que tener solamente color azulino en su resultado final.

Pero un fallo, un momento, un despiste, un error, cuestan dos puntos si antes no has sabido sentenciar, si antes has fallado goles cantados, si antes has errado una pena máxima y si antes no has terminado de derrumbar en el suelo a un rival noqueado.

Esa es la lectura del partido entre San Fernando y Costa Brava, el partido de los debuts, porque hasta cinco nuevos jugadores se presentaron ante la afición azulina. Si queremos, y a fe cierta que lo queremos, mirar el vaso medio lleno, diremos que con las nuevas incorporaciones, el equipo de La Isla ha ganado en todo. Los de Nacho Castro han subido enteros en defensa, donde Saúl se va a asentar de lleno en el lateral derecho. Han ganado en el centro del campo, donde Caballero será el escudero perfecto de Marc Carbo. Han ganado en banda, donde Calderón y, sobre todo, Rodrigo Sanz le pondrán la papeleta muy complicada a Biabiany y compañía. Y han ganado arriba, donde la disputa no será solamente de la dupla Ferrón-Dopi, sino que Pedro Benito tendrá su última palabra también.

Con eso se ofreció una versión de ensueño, de intensidad en campo contrario, de robar, de mandar en el partido y de crear ocasiones de gol prácticamente cada dos minutos. Ahora la misión estará en acertar en los metros finales, esperar que cualquiera de los tres delanteros coja esa racha a través de los partidos y que cuando se llegue, se termine y se acierte, porque con llegar solamente no vale.

Los de Nacho Castro dejaron a las claras sus intenciones desde el inicio del partido. Marc Carbó, inconmensurable, se erigía en un visto y no visto en dueño y señor de la parcela ancha, Calderón mostraba su picardía y sus robos continuos de balón y en la banda contraria Rodrígo Sanz reclamaba un protagonismo que se le concedía y, con ello, se mostraba tremendamente a gusto.

Solo faltaba inaugurar el marcador, romper el muro, franquear la muralla. Lo intentó Sergio Ayala en el 2’, Callejón en el 4’, Ferrón en el 9’ y de nuevo el ariete en el 12’. Pero el resultado era el mismo, poco acierto en los metros finales. En el 23’ Francis Ferrón lo volvió a intentar con idéntico resultado, el balón finalmente era rechazado por la defensa catalana.

Pero es que en el 26’ llegó la más clara de todas. Calderón robó un balón en la salida de la zaga foránea y le cedió el cuero a Juanmi Callejón que, antes de disponerse a disparar y tras un bonito recorte, era derribado claramente dentro del área. El penalti lo lanzaba el algecireño Ferrón más allá de la nubes. Y vuelta a empezar.

La primera parte terminó con una ocasión de Rodrigo Sanz (29’), otra de Saúl de cabeza (33’) y de nuevo otra del nuevo lateral derecho de cabeza (38’). Por méritos, no iba a quedar.

Y tanto fue el cántaro a por agua, que terminó rompiéndose. Los isleños, entre el minuto 1 y el 5 de la segunda parte, lanzaron varios saques de esquina. Y en uno de ellos, el balón rechazado cayó en los pies de un Marc Carbo que tenía que redondear su actuación con un enorme gol.

Lejos de meterse en su feudo y esperar las acometidas foráneas en busca del empate, los de La Isla lanzaron zafarrancho de combate para incrementar su ventaja en el electrónico. De esta forma, lo que continuó al tanto isleño fueron varias ocasiones de ampliar la ventaja, pero ni Calderón, ni Francis Ferrón, ni de nuevo Marc Carbo, ni Luis Ruiz, tuvieron la fortuna de sentenciar el choque.

En los minutos finales, las fuerzas se igualaron, los isleños pagaron el esfuerzo sin recompensa y la fortuna se alió con un Costa Brava que apenas había hecho nada para arrancar un punto del corazón de los isleños que recibieron un igualada, en el tiempo de descuento, que dejó helado a todos, estadio y protagonistas. Ver para creer.