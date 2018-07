Infantino saca pecho

"El gol en fuera de juego, por ejemplo, se ha terminado. No lo verán más, se ha terminado", explicó Infantino. "Además, cambia también la educación. En este Mundial no ha habido ninguna roja por juego violento porque los jugadores saben que hay muchas cámaras". Según datos de la FIFA, el VAR elevó el porcentaje de acierto de los árbitros de un 95 a un 99,32% Hubo 19 revisiones en 62 partidos, lo que equivale a una revisión cada tres partidos. "De esas 19 revisiones, en 16 casos se cambió la decisión del árbitro. Esto quiere decir que pasamos de una decisión incorrecta a una correcta", señaló Infantino.

"El fútbol fue el protagonista y por eso fue un éxito. Hemos devuelto el fútbol a la FIFA y hemos devuelto la FIFA al fútbol", dijo Infantino, que llegó a la presidencia del organismo en febrero de 2016 después del escándalo de corrupción conocido como FIFAGate. "Dejamos al fútbol que hablara. No se trata de que hablen los dirigentes, el presidente o los vicepresidentes. En un evento así se trata de que hablen los jugadores".

Infantino no se mostró muy abierto a conversar con medios internacionales durante el Mundial, pero respondió preguntas a lo largo de más de una hora con su habitual locuacidad y sentido del humor. "¿Eres Bob Marley?", interrumpió a un periodista de Etiopía que llamó la atención con sus rastas y el tradicional gorro del músico jamaicano. Infantino, eufórico, tenía ganas de hablar. El suizo quiso gritar a los cuatro vientos que el Mundial 2018 fue un éxito organizativo, que el VAR superó su prueba de fuego y que el fútbol volvió a ocupar el centro de la escena tras años de escándalos en la FIFA.

Aún faltaban dos días para la final, pero Gianni Infantino celebró ayer como si hubiera levantado ya la copa. Vestido con el uniforme rojo que usan los voluntarios, con el pulgar hacia arriba y una enorme sonrisa, el presidente de la FIFA no dudó en proclamar a Rusia 2018 como "el mejor Mundial de la historia".

El Mundial de 48 equipos, Messi y... risas con Neymar

Infantino no descartó la posibilidad de que ya el torneo de Qatar 2022 se amplíe de 32 a 48 equipos, algo que está previsto en principio para 2026. "Discutiremos en los próximos meses si hay una posibilidad. De momento lo que tenemos es una Copa de 32 equipos", dijo y se mordió la lengua cuando le preguntaron por Neymar y su papel. "Es un gran jugador, eso lo primero, es un talento. No puedo decir nada negativo, es un futbolista tan talentoso... Neymar, obviamente, es uno de los 'top', por supuesto, "Y bueno, también... -añadió antes de quedarse callado, haciendo aspavientos y riéndose a carcajadas- Me gustaría ver más sus habilidades futbolísticas en el futuro". Más contundente fue respecto a Messi: "Ha estado grandísimo, como siempre".