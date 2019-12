Carlos Camacho, entrenador del Racing Club Portuense, presenta un balance de la temporada durante la pausa navideña. Aunque la inestabilidad ha rondado en el equipo desde el inicio de la campaña, el míster recalca las ganas de seguir trabajando y la necesidad de compromiso por parte de todos los que conforman el club para avanzar positivamente. También denuncia la situación que se está viviendo con el José del Cuvillo y asegura que "a nivel de compromiso para la reapertura del estadio veo mucho por parte de los políticos, pero nulo por parte de los que están detrás. No es de recibo que una ciudad como El Puerto, con las adversidades que tiene, tenga un estadio como el Cuvillo cerrado y no haya celeridad por abrirlo, aunque desde la directiva racinguista estén haciendo todo lo que está en su mano". A pesar de todo, Camacho quiere recordar que el club sigue vivo cuando lo daban por muerto.

–Ahora que estamos en el parón de Navidad, ¿qué balance hace de esta primera parte de la temporada?

–La verdad es que ha sido un principio de temporada bastante complicado. El tema de no poder jugar el trofeo en nuestro estadio cambió todos los planes y, desde ahí hasta ahora, ha sido todo muy caótico. No tener un sitio estable donde entrenar, donde jugar, tener que ajustarnos a los horarios que quedaban en vez de tener un horario fijo para disputar partidos en casa y poder organizarnos con los jugadores… Ha sido caótico. Por otra parte, la planificación de la plantilla tampoco ha sido buena. Yo, como principal responsable, he apostado por gente que pensé que iba a dar la cara e iba a responder y al final no ha sido así. Ha habido semanas que hemos ido a partidos con solo 18 jugadores, pocos fines de semana hemos cubierto la convocatoria completa. También hay que decir que, lo mismo que valoro con un suspenso la planificación, la nota de Jordi y mía en cuanto a la gestión del vestuario y de todas las adversidades que hemos tenido sí puede ser muy alta.

–¿Qué destaca como más positivo y qué cómo negativo?

–Lo positivo son los cuatro o cinco jugadores que han dado la cara y que han estado a un gran nivel: Abraham González, Paquito Rivera, Keke…, que se han comprometido al máximo en el día a día y son fundamentales para el equipo. Como negativo, el poco compromiso de otros integrantes del equipo, algunos que ya ni están. Por otro lado, la peor faceta es la inestabilidad que impera en el club. Por circunstancias que la directiva no se esperaba, están sucediéndose las cosas de una forma que no era la que pensábamos.

–¿No cree que haya habido estabilidad en el equipo?

–Muy poca. Ni en el grupo ni en el club. Inestabilidad es la palabra que mejor define lo que estamos pasando ahora mismo.

–¿Ha habido algún partido o momento que haya marcado un antes y después?

–El equipo tocó fondo contra el Rayo Sanluqueño. De todas formas, yo creo que ha habido muchos altibajos. Picos de compromiso como el día del Algaida, en el que el grupo estuvo impresionante y jugamos como equipo campeón, y otros días, como con el Cañorrera, que jugamos haciendo un auténtico ridículo. Esos picos son los que hacen que tengamos esa inestabilidad en el grupo, pero está en la mano de los jugadores revertir todo esto y ver que cuando han estado comprometidos hemos ganado donde hemos querido.

–¿Qué es lo principal a cambiar para la segunda parte de la temporada?

–Lo principal a cambiar tiene que ser la estabilidad del club. Tener un sitio estable donde entrenar y, cuando lo consigamos, cerrar alguna alta y, si es necesario, dos o tres bajas. Hay que tener claro quien está comprometido y quien no. El nivel de compromiso que hemos tenido no se puede mantener porque serían un verdadero sufrimiento los cinco meses que quedan de competición.

–¿Hay a la vista alguna incorporación para el nuevo año?

–Conocemos bien el mercado y la gente que hay disponible, el problema es que haya economía para poder sustentarlo. Hay que ver cómo avanza el club de aquí al 2 de enero, ver cómo se desarrolla el tema del estadio y saber si vamos a poder competir en el Cuvillo. A partir de ahí, si podemos firmar, firmaremos alguna incorporación. Tenemos muy claro lo que queremos.

–Ya con el año 2020 cerca, ¿qué le pide al equipo?

–Al equipo le pido honestidad y compromiso. Entiendo que hay problemas laborales y que las cosas son complicadas, pero el compromiso debe ser innegociable.