Imparable Sanluqueño

El Atlético Sanluqueño tiene un pie y medio en Segunda B después de vencer al Yeclano por un holgado marcador en el partido de ida de la tercera y última eliminatoria del play off de ascenso a la categoría de bronce del fútbol nacional. Una segunda parte magistral de los verdiblancos les fue suficiente para doblegar a un combativo rival, sobre todo, en la primera parte.

El Sanluqueño comenzó con muchas ganas el partido. Y así a los veinte segundos Dani del Moral enviaba el balón dentro del área pero no encontró rematador. La salida de los locales fue buscando la sorpresa desde los primeros instantes. En el minuto 2 ya forzaba el primer córner.

La primera oportunidad clara de peligro para los de Rafa Carrillo llegó en el minuto 7 cuando Dani del Moral se internó y disparó, pero el balón salió cerca del poste aunque su compañero Mawi estaba en una buena posición para rematar.

El Yeclano no se encontraba cómodo en el terreno de juego. Y no fue hasta el minuto 18 cuando un Sanluqueño dominador dispuso de la segunda opción de gol. Alberto Fernández disparó desde fuera del área, aunque el portero atrapó el esférico con seguridad. Siguieron insistiendo los locales, y en el minuto 20 un empalme de Jose con la izquierda no encontró el premio del gol.

El juego, a partir de entonces decayó, aunque en buena parte fue porque el conjunto murciano supo dormir el partido. En el minuto 39, el vistante Rafa López evitó que Mawi rematara tras un centro de Dani del Moral. Y a cinco minutos para el descanso, en una jugada muy parecida, José, de cabeza, evitó que Iker Torre pudiera rematar. Y con el marcador a cero ambos conjuntos se retiraron a sus respectivos vestuarios tras la conclusión de la primera parte.

Tras el receso cambió el decorado por completo. El Atlético Sanluqueño salió todavía más intenso y arriesgó más en ataque. Rafa Carrillo apostó, como ya había ocurrido en las otras dos eliminatorias, por Dani Güiza y acertó de pleno.

El primer aviso local llegó en el minuto 50 con un disparo de Alberto García. Seis minutos más tarde, Mawi se quedó solo ante el portero visitante pero lanza fuera el balón. La respuesta de los murcianos llegó poco después en un remate de Iván Pérez.

Y en el minuto 60 llegó la primera alegría para el Atlético Sanluqueño en un centro de Dani Guiza que remató José de cabeza de arriba a abajo. Un tanto que dio mucha confianza a los verdiblancos, que a partir de entonces buscaron con mucha más fe el segundo tanto del partido. Adrián Gallardo y Mawi estuvieron a punto de conseguirlo. El Yeclano estaba totalmente desbordado ante el mejor juego del Atleti.

Antes de la primera media hora de juego de la segunda mitad, Dani del Moral probó fortuna con un tiro que le salió excesivamente cruzado. Y luego, José, de cabeza, pudo aumentar la cuenta pero un defensa sacó el esférico en la misma línea.

En el minuto 70 pudo llegar el empate para el Yeclano, pero Diego García, en una buena intervención, tapó bien el disparo de Víctor Ruiz. A partir de ahí, el Atlético Sanluqueño fue el amo y señor del partido y como premio obtuvo dos goles más.

A los 80 minutos, un tiro a bocajarro de Luisito significó el 2-0. Posteriormente, Del Moral pudo hacer el tercero a centro de Güiza, pero fue el preámbulo del tanto logrado por Mawi cuando, de cuchara, sorprendió al guardameta del conjunto visitante. Aún hubo tiempo para una nueva oportunidad local pero Luisito no acertó esta vez en su remate. El partido acabó con un 3-0 que deja la eliminatoria y el ascenso a Segunda B totalmente encarrilados para el Atlético Sanluqueño.