Halep cae a la primera

El Abierto de Estados Unidos comenzó con la gran sorpresa de la eliminación de la número 1 del mundo del tenis femenino, la rumana Simona Halep, que perdió por 6-2 y 6-4 frente a la estonia Kaia Kanepi, la número 44. Por su parte, Garbiñe Muguruza avanzó con paso firme tras vencer de forma sólida a la china Shuai Zhang por 6-3 y 6-0.

El partido de Halep, que se disputó en la nueva pista Louis Armstrong Stadium, apenas duró una hora y 15 minutos, con Kanepi perfecta desde el fondo de la pista, cruzando los golpes a ambos lados de la línea, sin que la rumana tuviese respuesta.

Pero sobre todo fue la agresividad de su tenis sobre la red, a la que subió nueve veces y ganó siete puntos, por ninguno de la tenista rumana en tres voleas, donde estuvo la diferencia a favor de jugadora estonia.

Mientras, la campeona de Roland Garros, que volvió a dar su peor versión de inconsistencia en su juego, tampoco estuvo segura con su saque ante Kanepi, que se lo rompió cinco de las siete oportunidades que tuvo.

Halep aprovechó las dos que le dio la tenista estonia, que se enfrentaba por segunda vez a la número uno del mundo para empatar a 1/1 la serie después que había perdido en 2014 en Doha.

"No estoy asustada, he ganado muchas primeras rondas, y también torneos después de primeras rondas duras. No estoy centrada en eso, puede pasar y hoy ha pasado. No es un drama, pero es duro", dijo Halep en una rueda de prensa posterior a su encuentro contra la estonia Kaia Kanepi.

"Fue un mal día para mí, pero se merecía ganar porque jugó mejor que yo", resolvió la número uno sobre Kanepi, de quien "esperaba que jugara sin miedo y diera muy fuerte a las pelotas", pero se dejó llevar por los nervios.

"Siempre hay nervios incluso cuando estás en el top, eres humano, y para mí es más difícil en la primera ronda porque soy más emocional, por eso necesito un buen comienzo", explicó.

Por su parte, Garbiñe Muguruza no dio opción alguna a las sorpresas y venció con paso firme en su duelo ante la china Shuai Zhang por 6-3 y 6-0 en una hora y 17 minutos.

La tenista hispano-venezolana barrió a a la número 34 del mundo según la WTA y demostró las "ganas" que le tiene a este torneo, como aseguró previamente, en el que aún tiene pendiente un debut en cuartos de final.

El partido quedó enganchado con un 3-3 en el primer set, pero Muguruza desplegó desde entonces su mejor tenis y ya en el segundo set Zhang, que cometió errores, no pudo hacer nada ante una Muguruza que llegó a ganar diez juegos consecutivos.

Peor suerte tuvieron Albert Ramos y Roberto Bautista, que se despidieron rápido de Flushing Meadows. Ramos cayó en una hora y 46 minutos ante el ruso Karen Khachanov, preclasificado 27, mientras que Bautista, cabeza de serie 19, se despidió con tras caer por 6-3, 6-3 y 6-4 ante el invitado australiano Jason Kubler en dos horas y siete minutos.