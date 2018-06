Cuando José Antonio Gutiérrez Trueba decidió crear el Cádiz B en 1973, auspiciado por ciertas desavenencias con la directiva del Balón de Cádiz, era complejo pensar en la cuna de una cantera que iba a permitir que varias generaciones de promesas llevaran al primer equipo amarillo a lo máximo en los años 80 e inicios de los 90, así como que casi a las puertas del medio siglo de existencia estuviera a punto de meter la cabeza por la tercera categoría nacional. Una Segunda B de sufrimiento y calvario para el Cádiz, que ahora pudo ser la gloria de su filial. Una generación de bronce.

Un total de 45 años y el mismo número de temporadas entre Segunda Regional, Regional Preferente, Primera Andaluza, División de Honor y Tercera División. La campaña de las bodas de plata en Tercera no ha traído al final el mejor regalo posible en forma de un ascenso que hubiera sido merecido. No obstante, el año brinda una gran oportunidad a una generación que merece ser calificada como de oro por haberse ganado el derecho a soñar con lo máximo. Todos no llegarán a la cumbre, pero todos se han ganado el reconocimiento labrado desde la profesionalidad y la humildad de un cuerpo técnico encabezado por Baldomero Hermoso Mere y secundado por un equipo de ayudantes de '10', entre ellos un Raúl López que ahora aporta desde el banquillo lo mucho que dio por el amarillo sobre la hierba.

La temporada del retorno a Tercera de este inolvidable grupo de jugadores y de su cuerpo técnico. No se puede dedicar el ascenso, pero sí una campaña espectacular. Va por Gutiérrez Trueba y por tantos cadistas que pusieron su granito de arena para ver un filial grande: formación y resultados. Formación, porque hay materia prima desde el momento que se analiza lo conseguido. Buenos jugadores que tendrían que merecer esa oportunidad que tanto se resiste.

Dos campañas en Segunda Regional, 16 en Regional Preferente, una en Primera Andaluza, otra en División de Honor y 25 en Tercera. Es la historia de un filial que alcanzó el título de campeón en Tercera por segunda vez en casi medio siglo.

David Gil, Pablo Vázquez, Manu Sánchez, Miguel García, Braganza, Cubero, David León, Moi, Sergio, Saturday, Momo Mbaye, Mario, Ezequiel, Duarte, Javi Pérez, Nacho, Javi Navarro, Peter, Paco Olano, Cavin, Javi Moreno, Jordi Tur, Juampe, David Toro, Manu Vallejo, Alberto Durán y Seth Vega son todos los futbolistas que han jugado con el equipo esta temporada. En mayor o menor medida, los héroes del Cádiz B 2017-18.