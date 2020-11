El asturiano Alfredo García-Heredia es líder en solitario a falta de una vuelta del Andalucía Challenge de Cádiz que se está disputando en el club de golf Iberostar Real Novo Sancti Petri. El viernes 13 de noviembre, en lo que los ingleses llaman 'moving day', los españoles han copado los primeros puestos con Pep Anglés a un golpe, y el amateur Rousaud, Santiago Tarrío y Jacobo Pastor entre los 11 primeros clasificados. El sábado se disputará una jornada final con cinco españoles en los partidos más destacados.

Alfredo García-Heredia arrancó bien el Andalucía Challenge de Cádiz tras una "puesta a punto" de putt y lo demostró presentando una espectacular tarjeta de 64 golpes con 9 birdies y un bogey para un total de 12 bajo par.

El nuevo líder explicó que "la semana pasada sufrí mucho con el putt; hablé con mi primo y entrenador Jorge (Parada, entrenador de algunos de los mejores jugadores del PGA y LPGA Tour) y me puso unos ejercicios, unos que me cuestan más que otros, y sobre todo cambié la forma de coger el palo. Y parece que está funcionando. El viernes he jugado muy bien, he pateado increíble y, como me dice Jorge, cuando se entrena bien y se tienen cualidades, salen las cosas. Ha sido un gran día de golf. Ahora tengo que hacer mis ejercicios para no perder todo lo que ha salido bien hoy por el campo. Me encanta jugar aquí, y también salir a pescar. Antes de venir a estos torneos estuve entrenando en Montecastillo y salí un día a pescar a Barbate, ¡saqué un pargo de 12 kilos! Es una pena que con la burbuja no pueda ir a relajarme un poco, porque me encanta venir a Cádiz a pescar, pero es la forma de jugar al golf seguro. La última jornada va a ser un día tenso, saldré nervioso como me imagino que todos los demás, y trataré de darme buenas oportunidades. Si sale, fantástico, si no, me volveré a Gijón con mi mujer y mi perro a pasar las Navidades después de dos semanas fantásticas de juego en el Challenge Tour".

Pep Anglés, miembro del Pro Spain RFEG, está a tan solo un golpe tras haber firmado una tarjeta de 66 golpes para menos 11. Anglés se juega mucho, pues está en 4ª posición del ranking del Challenge Tour y tratará de mantenerla y mejorarla el último día y en la Gran Final la próxima semana. Comentó que "físicamente estoy bien pero mentalmente estoy muy cansado. Cada vez le estoy pegando un poco mejor, los cambios que he estado haciendo durante todo el año empiezan a cuadrar, pero es verdad que mañana, bajo presión, va a ser complicado que no salga mi juego antiguo. A partir de ahí, trataré de dar lo mejor de mi. He jugado ordenadete, el juego corto está un poco más fino pero he jugado muy bien los hierros y el Driver. Mañana es un día totalmente diferente, me limito a descansar, intentar recuperarme al máximo y dar las menos vueltas posibles a todo lo que me estoy jugando".

La tercera y cuarta posición la ocupan Matthew Baldwin y Cristofer Bloomstrand con 9 y 8 bajo par respectivamente.

Magnífica actuación, una semana más, la del amateur Eduard Rousaud, de 20 años, que el viernes firmó 66 golpes para un total de 6 bajo par y está en 5ª posición: "El jueves me noté funcional punto menos, jugando bien no salieron las cosas. El viernes más que funcional, todas las partes de mi juego han ido bien pero no he parado de meter putts, la segunda vuelta la he reventado (con birdies en los hoyos 11, 12, 13, 16 y 18). No he fallado ni uno y he tenido un final buenísimo con birdies en hoyos complicados. Aunque aún queda una vuelta, la más importante, estoy satisfecho más que por el resultado, por todo lo que estoy aprendiendo; me estoy demostrando a mi mismo que el nivel está ahí y aunque parezca un tópico, lo que me he exigido por encima de todo en estas dos semanas es la actitud, y estoy contento".

Santiago Tarrío, miembro del Pro Spain RFEG y Jacobo Pastor comparten la séptima posición con 6 golpes bajo par.