Gaditanos que se serán entrenadores de vela en los Juegos de Tokio

Hasta seis técnicos andaluces participarán en los Juegos Olímpicos de Tokio y formarán, junto a la regatista Blanca Manchón, el elenco andaluz en la cita olímpica. La primera en partir ha sido la médico del equipo olímpico y miembro del equipo pluridisciplinar de la RFEV, la sevillana Mari Carmen Vaz, y a ella se unirán en calidad de entrenadores de otros tantos regatistas de diferentes países, los sevillanos Borja Carracedo y Curro Manchón, y los gaditanos Juan Manuel Moreno, Jaime Andrés y Pablo Guitián. Todos ellos han sido elegidos por deportistas olímpicos para asistirles hasta el final de la campaña.

Juan Manuel Moreno ha sido uno de los aspirantes a representar a España en estas Olimpiadas, como miembro del equipo preolímpico de RS:X hasta la designación del canario Ángel Granda. De modo que el portuense no estará como deportista pero tendrá la responsabilidad de asistir al representante de Chipre, Andreas Cariolou, con quien lleva meses trabajando, "Es uno de los windsurfistas con más experiencia, con cuatro olimpiadas a sus espaldas", cuenta Moren. Pero no estará sólo con él, ya que en base a un convenio de colaboración entre las federaciones de Chipre y Estados Unidos, también estará con su gran amigo Pedro Pascual, español que acude a sus segundos Juegos representando al país americano.

"Ya he estado con los dos en la Copa del Mundo de Medemblik, donde Pedro se clasificó quinto y Andreas doce". Después de eso el windsurfista del Vistahermosa Club de Golf pasó unas semanas en Denia con Pascual y ahora hasta el día siete se encuentra en Cagliari con Andreas, entrenando también con los representantes griego e italiano. Tras un par de días en casa, el portuense pondrá rumbo a las Olimpiadas el 12 de julio, "Estoy listo para vivir la experiencia, ya que no he podido como deportista, lo haré como entrenador, ayudando a otros, lo cual es muy satisfactorio para mí, estoy muy feliz de poder hacerlo y quiero disfrutar de todo aunque sea del otro lado".

La representante femenina de Estados Unidos también tendrá a su lado a otro gaditano de sobradas maneras, el también portuense Jaime Andrés, fundador del mítico Club de Vela de Valdelagrana, que ayudó al propio Moreno y también a Pedro Pascual a conseguir el pasaporte olímpico.

Todos los que están en el mundo del windsurf conocen la gran contribución del gaditano en la carrera olímpica de un buen puñado de regatistas de diferentes países. Jaime disfruta de uno de sus deportes favoritos y comparte su conocimiento y experiencia para que los jóvenes consigan el sueño olímpico. Además de Moreno y Pascual, también contribuyó a la plaza de la mexicana Demita Vega y trabajó durante meses con la deportista con la que ahora acude a los Juegos, la americana Farrah Hall, con quien comparte un objetivo "sin techo".

También estará en Tokio como técnico el gaditano Pablo Guitián, para quien serán sus primeros Juegos como entrenador después de estar en Londres 2012 como sparring de Javier Hernández en Láser. Ahora Guitián acude junto al olímpico venezolano Andrés Lage con el que trabaja desde el año 2019, "compaginándolo con mi carrera deportiva hasta el Campeonato del Mundo de este año en el que aunque hice top ten, no conseguí la plaza olímpica", explica Guitián.

Es entonces cuando el gaditano se pone manos a la obra para ayudar al venezolano a cumplir su sueño. "Con él he completado un periodo de entrenamiento muy bueno en Cádiz, también estuvimos juntos en la regata que se hizo en Santander, y durante todo este tiempo hemos aprovechado para mejorar la técnica en las popas, las viradas, trasluchadas, y mucha táctica de regata aprovechando que las condiciones de la bahía de Cádiz son muy parecidas a las que nos vamos a encontrar en Hiroshima".

Preguntado por las expectativas, Guitián afirma que "nosotros sabemos cuál es nuestro lugar, y lo que hemos hablado es que estar entre los quince primeros sería un éxito y el mejor resultado en la historia de este país en vela en unas Olimpiadas. Imagínate que todo lo que sea superar el quince sería un magnífico resultado".

Hay que recordar que Lage es nuevo en la clase, apenas lleva dos años navegando en la clase Finn y estos años han sido de continuo aprendizaje. "Esto le pone en clara desventaja con deportistas que llevan dos o incluso tres campañas olímpicas en su palmarés y que tienen mucho más conocimiento del barco y experiencia, no obstante vamos con la mayor de las ilusiones".

Por último el deportista del CN Elcano destaca otro punto a tener muy en cuenta en estos Juegos. "Obviamente todo este tema de la pandemia lo va a complicar todo y hay que saber gestionarlo bien para que no afecte en el plano psicológico".