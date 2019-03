Fran Ponce ya piensa en blanco

Después de toda una vida defendiendo la camiseta amarilla (Conil CF y Cádiz B), Fran Ponce se viste de blanco por primera vez en su nueva andadura deportiva. El club conileño comunicó al zaguero el mes pasado que no seguiría contando con él y Fran no se lo pensó dos veces. “Me comentaron y no me lo pensé. Me puse en contacto con el entrenador, probé con el equipo en los amistosos contra los equipos suizos y al cabo de unos días me dijeron que me quedaba”, cuenta el joven. Aunque su posición natural es la de pivote defensivo, también ha jugado como central y lateral derecho. Justo en esta última posición fue en la que debutó el pasado domingo frente a la Juventud Sanluqueña.

“Conozco a la mitad de la plantilla porque he coincidido con Dani Fornell, Juanito Argudo, Nene, Piedrabuena y Sergio, que también es conileño”, por lo que su adaptación en el vestuario chiclanero ha sido muy fácil. “Son muy buenos compañeros y mejores personas, así que estoy muy a gusto aquí. Llegué con la intención de seguir jugando al fútbol, independientemente de que sea titular o no”, explica el defensa.

Lo cierto es que Ponce ha aterrizado en el equipo que tiene una de las mejores plantillas del grupo, si no la mejor; que tiene como objetivo el ascenso sí o sí y para el que está trabajando desde que empezó la pretemporada. Por ello, la competencia para afianzarse en cada posición es, lógicamente, enorme. El conileño afirma que “la competitividad es buena para nosotros, pues nos hace mejorar, estar siempre disponibles para cuando lo decida el entrenador y ayudar al equipo al máximo posible”. De hecho, Fran Ponce jugó los 90 minutos en su debut el pasado domingo, lo que significa que está al 100% y que hizo un buen partido. “Le agradezco mucho a Lupi la confianza, porque no sabía si jugaría en mi primera convocatoria oficial y mucho menos, todo el partido”, continúa. Pero su participación en el choque no quedó ahí, sino que dió una asistencia de gol y un palo. Definitivamente, un estreno de gran nivel.

“Físicamente me encontré muy bien, hacía bastante calor pero acabé perfecto” reconoce el defensa. El propio jugador destaca como sus mejores cualidades deportivas “el esfuerzo, ímpetu, competitividad, luchar hasta el final y, sobre todo, apoyar al compañero. En el plano táctico, siempre se concentra al máximo durante los noventa minutos y sabe leer bien los partidos. Además, se entendió con total comodidad con sus compañeros de la defensa, con buena comunicación entre ellos. El conileño tiene claro que “ningún encuentro puede darse por perdido hasta que pite el árbitro, porque puede pasar de todo”. La llegada de Fran Ponce le da un plus de calidad al Chiclana CF, que sigue reforzando sus filas para la consecución de su única meta esta campaña: el ascenso a División de Honor.