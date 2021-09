Filippo Fusco: "El objetivo es que el San Fernando gane el mayor número de puntos"

Trabajo realizado. Ahora solamente queda que el engranaje funcione, que la temporada transcurra sin más sobresaltos que lo normales, que las piezas se vayan acoplando y que el San Fernando le coja el pulso a la categoría. Casi nada.

Pero su trabajo ya está hecho, por lo menos hasta que se abra el mercado de invierno, allá por el mes de enero del 22. Filippo Fusco el Jefe Deportivo del San Fernando cerró la plantilla azulina, esa que ha tenido un enorme lavado de cara, esa donde se han incorporado hasta once nuevos jugadores y esa que tendrá que sacarle las castañas del fuego.

En defensa han llegado el lateral izquierdo Fabio Eguelfi (Atalanta), el lateral derecho Alpha Diounkou (Manchester City U-23), los centrales Sergio Ayala (Salamanca) y Martí Crespi (Barakaldo), los medios Marc Carbó (Mérida), Sergio Cortés (Costa Brava), Bicho (Compostela) y Djak Traoré (Córdoba) y los delanteros Juan Agüero (Villarreal B), Juanmi Castellón (Marbella) y Luka Cveticanin (Vozdovac serbio).

Unidos a estos, los que han quedado 'vivos' del pasado año; los porteros, Perales y Matías Ramos, los defensas; Javi Fernández, Juan Rodríguez y Manu Moreno, el centrocampista Gerard Vergé y los delanteros; Biabiany, Francis Ferrón y Dopi. Son 20 jugadores a los que hay que unir al defensa Franco Ramos, repescado tras su cesión.

"Es un grupo humano fantástico" afirma Filippo Fusco, añadiendo que "podemos ser buenos o mejores, pero la calidad humana que tiene este equipo, el ambiente que lo rodea y en ilusión, no nos va a ganar nadie, seguro".

El mandamás deportivo del cuadro isleño se expone a los medios de comunicación para hacer balance de lo que ha fabricado, de las expectativas que se han creado, del objetivo que hay que cumplir y de lo que ha costado confeccionar el equipo, sobre todo en las últimas incorporaciones.

El italiano, en un más que correcto castellano, abre la locución con p ocas palabras, conocedor de que los presentes lo bombardearan a preguntas. Contesta con pausa, evitando lo que quiere evitar y siendo claro en lo que quiere exponer y sentencia que "los últimos días del cierre de un mercado son complicados, se altera todo mucho y la verdad es que teníamos prioridad en la incorporación de Alpha Diounkou y por fin lo hemos podido tener en nuestro equipo".

En cuanto al fichaje de Martí Crespi señala que "llevaba algunas fechas entrenando con nosotros y ha convencido al cuerpo técnico que dio luz verde a su fichaje, es un hombre con garantías y experiencia en la zaga y le vendrá muy bien al equipo", afirma.

Ante la interrogativa de saber si falta algo, sale al quite con rapidez y señala que "me faltan los tres puntos del pasado sábado, o al menos uno, porque el equipo hizo méritos para empatar, lo que pasó es que se vio rápidamente y en menos de diez minutos con un cero a dos que pesa demasiado. Aún así, reaccionó, pudo acortar distancias en el gol, que creo que es legal, de Callejón y erró un penalti. Eso hubiese cambiado el panorama porque el partido hubiese tenido otro rumbo, no hubiese habido tanto espacio detrás, en fin...”.

El objetivo de esta temporada, lejos de ser el mantener la categoría o estar en la mitad de la tabla o en los puestos de arriba es para el italiano "ganar el mayor número de puntos para que, de esta forma, estemos todos contentos, la afición, la plantilla y el grupo inversor. No tenemos presión desde arriba, sabemos que es un año de transición, y que hay que hacer las cosas lo mejor posible", sentencia.

Otra de las cuestiones a tratar es la llegada del transfer de Luka Cveticanin que tuvo que viajar a su país, Serbia, para arreglar problemas burocráticos. "Ya está todo solucionado, al igual que el de Alpha, ya que el chico tiene la doble nacionalidad y ha sido más fácil, Ambos estarán disponibles, si el entrenador lo considera oportuno, para el partido ante el Real Madrid B, el próximo sábado".

En cuanto al rival manifestaba que "viene de perder en La Línea y eso lo hace más peligroso. El grupo es complicado, tiene muchos buenos equipos y por eso habrá que darlo todo en cada partido".

Concluye, lo hace con la pausa que lo ha hecho durante la comparecencia y desea una grata temporada. Su suerte será la suerte de todos.