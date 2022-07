El Festival Afroeuropa vuelve a dar color a Ubrique

La localidad de Ubrique volverá a acoger, entre los días 19 y 24 de julio, una nueva edición del Festival España 52, aunque en esta tirada se renombrará como Festival Afroeuropa 2022. Un evento deportivo pero también formativo en el que los “ordinarios”, como así denomina su organizador, Antonio Moreno, a los participantes, “podrán disfrutar ya no solo de un campeonato de baloncesto 3x3, sino de diversas actividades en las que se trata de instruir en valores como la solidaridad, el compañerismo, la deportividad, la creatividad y el disfrute”.

Desde la dirección del festival están buscando apoyo y financiación para seguir creciendo, llegando hasta una figura del baloncesto español como Marc Gasol, que se compromete a ver qué puede hacer para seguir fomentando este tipo de iniciativas. “Lo que hacéis es muy creativo y amplio. Os prometo mirarlo de cerca para ver qué podemos hacer”.

Precisamente, el fundador del torneo viaja durante todo el año por toda la geografía española para ir realizando entrenamientos y seleccionando a los participantes en función de sus habilidades técnicas, humanas y creativas para formar parte de este torneo. En la pasada edición, la provincia de Cádiz tuvo representación masculina con un equipo. Para esta nueva edición se espera la participación de la provincia en ambas modalidades, masculina y femenina.

El evento seguirá una hoja de ruta muy marcada para llevar a cabo las diferentes actividades, entre las que la prueba reina (el 3x3) será el centro de atención. El primer día, martes 19 de julio, será para la llegada de todos los equipos e ir haciendo las diferentes gestiones para el resto de las jornadas. El miércoles 20 comienza el festival desde las 10:00 horas hasta las 00:00 horas.

La tercera jornada se celebrará el jueves 21 con el desarrollo de las competiciones 3x3 durante todo el día, en el mismo horario que el día anterior. El viernes tendrá mismo horario, para el sábado dar paso, en horario de 10 de la mañana a 5 de la madrugada del domingo, a las rondas finales y la fiesta de clausura.En la edición de 2021 se disputaron un total de 101 partidos en 72 horas y los ganadores fueron Zaragoza, en la edición masculina, y Tenerife en la femenina.

Además de todos los partidos, las actividades paralelas al torneo no paran en ningún momento, tanto en la pista central donde se celebrarán concursos de todo tipo además de partidos en los que siempre se invita a participar al público, como en el propio alojamiento del Camping La Torrecilla, donde se llevarán a cabo juegos y competiciones junto a otras iniciativas por parte de entrenadores y jugadores.

Dentro de esas actividades paralelas habrá un amplio abanico de actividades para entrenamiento y disfrute de los participantes, situadas principalmente en la ubicación destinada a las actividades y respetando los espacios acotados para comidas, música y baloncesto.

El día 20 de julio se dará comienzo al festival con el desfile inaugural. Una ceremonia de inauguración, al estilo de los Juegos Olímpicos, donde todos los participantes desfilarán con la bandera de su provincia-país por la pista central. Todo ello tras el discurso de bienvenida de la organización.

Dentro de esta lista de actividades se disputará un All Star de África vs Europa en la pista central. Se seleccionarán jugadores y jugadoras de todos los equipos para disputar un partido de las estrellas entre representantes de cada provincia y país.

Se llevará a cabo el particular concurso de triples y mates. La fase clasificatoria tendrá lugar durante el 22 de julio, mientras que la final será tras el All Star. Además, se hará un concurso two ball que consistirá en sumar, por parejas, el mayor número de puntos posible lanzado desde las zonas marcadas con diferentes puntuaciones. Junto a este, el 1x1 combat basket, que consistirá en un torneo de uno contra uno eliminatorio.

También, se realizarán un concurso de habilidad en un circuito cronometrado y la mítica competición de lanzamiento de campo a campo. Para todas las competiciones se utilizará el reglamento de la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA). Se realizará, por primera vez, el Congreso Internacional de Baloncesto Ordinario, donde los participantes harán de ponentes entre diferentes temas expuestos.

Por último, el día 23 por la noche se llevará a cabo la clausura del torneo con la entrega de premios para los equipos ganadores, los campeones de los concursos y actividades y se realizará una charla de clausura por parte de la organización.

En esta edición se efectuará una visita al parque natural de la sierra de Grazalema para que los participantes de otras provincias y países puedan disfrutar durante la actividad de los increíbles parajes que se pueden ver en la localización.

Durante todo el viaje, además de realizar juegos, ejercicios y mantener conversaciones de gran aportación para el proyecto con todos los participantes, se presentó el libro ‘España 52. Qué pasaría si me apellidara Gasol’, donde se cuentan las vivencias y reflexiones de 2016, y que, en esta ocasión, como fin más amplio, se espera reunir a jugadores y jugadoras ordinarias de todas las provincias para celebrar el segundo No-Campeonato-Nacional de baloncesto 3x3, donde la calidad humana supera a la calidad técnica. Para ello, en cada una de las jornadas se clasificaron cuatro u ocho componentes, masculino-femenino, que representarán a su provincia en el evento final. Además, para esta ocasión se ha añadido la categoría mini, para que los más pequeños también puedan participar.

El trofeo Ubuntu tiene como objetivo premiar a quienes destaquen por su comportamiento ejemplar en el torneo. Para elegir al ganador se tendrá en cuenta las diferentes valoraciones del comportamiento de los jugadores implicados en los encuentros realizadas por parte de los árbitros y el grupo de trabajo del evento. El equipo arbitral tendrá la responsabilidad de valorar la puntuación de cada equipo conforme a un baremo establecido en el reglamento del torneo. Algunas de las más destacadas son: falta técnica (-5 puntos), antideportiva (-5 puntos) y protestas o abucheos (-10 puntos).

El CD Unbrooklyn 3x3, club organizador, es una entidad sin animo de lucro dirigida por un vecino de Ubrique, que se ha encargado de organizar estas olimpiadas para dar visibilidad a un deporte tan inclusivo como es el baloncesto 3x3. Desde el club, se trabaja en valores como la técnica, la creatividad, la generosidad o el disfrute. Todos ellos, valores que se han desarrollado y se han podido disfrutar gracias a la diversidad de personas que participan en él. Diferentes clubes, federaciones y ayuntamientos transmiten todo su apoyo a esta actividad para llegar al lado más humano de cada participante. Sin embargo, las diferentes autoridades competentes no han puesto fácil el desarrollo de esta nueva edición, ya que han rechazado el visado a varios jugadores (de categoría profesional en su país) al considerar que la prueba no es fiable. Varias semanas de trámites, vuelos, papeles... etc., para finalmente no poder acceder a la prueba. Algo que ha levantado polémica en el entorno organizativo ya que esto dificulta la celebración del mismo, al haber menos participantes de los que se esperaban.

En la edición de 2021 participaron un total de 26 equipos, por lo que el gran objetivo de la organización para la nueva edición es la de aumentar el número de participantes, que mostrarán sus habilidades y representarán a su provincia en lo más parecido a una villa olímpica, compartiendo sensaciones con personas de diferentes zonas de Europa y África.