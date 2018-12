Fallece el piloto villamartinense Sergio Pastrana a los 33 años

El motociclismo andaluz y gaditano está de luto tras conocerse a primera hora de la tarde de este martes el fallecimiento de Sergio Pastrana, piloto de 33 años natural de Villamartín que no ha podido superar la batalla que libraba desde hace unos meses contra un cáncer.

Sergio Pastrana Recamales era un piloto muy conocido en el motociclismo regional, consiguiendo su mayor éxito en el mundo de las dos ruedas proclamándose campeón de Andalucía de Supersport en el año 2008 y ganando carreras en el Circuito de Jerez, como la de 2014 en Open 600 de la Copa de España de Velocidad. En los últimos años estuvo al frente de su equipo Pastrana Racing Team, que este año ha contado con la piloto toledana María Herrera. La de Oropesa ha sido una de las primeras en expresar sus condolencias a la familia del malogrado piloto villamartinense: "¿Por qué? No tengo palabras ahora mismo. Sólo sé que te recordaremos siempre. Gracias por tanto en tan poco", ha escrito en su cuenta de Instagram.

La Federación Andaluza de Motociclismo también se ha expresado a través de su cuenta oficial de Facebook con unas sentidas palabras: "Se nos ha ido un grande, un campeón, todo un guerrero hasta el final de la lucha. Sergio, no olvides que a todos nos has hecho ser mejores, tu corazón era enorme y nos has dejado un pedacito de él a cada uno de nosotros".

También sentidas han sido las palabras de Marcos Ramírez. El conileño, amigo personal del piloto fallecido, derramó toda su emoción en su cuenta de Facebook: "Han pasado varias horas desde que me enteré de la noticia y todavía no lo asimilo. No tengo palabras ahora mismo, Sergio. Tu familia, tus amigos y conocidos están orgullosos de ti 100% por cómo eras, tu humildad plena y tu sacrificio día a día. No me lo puedo creer, estarás arriba ayudándonos, estoy seguro, no me cabe ninguna duda. Me siento mal por no haber podido estar tanto tiempo este ultimo año cerca tuya, pero nuestra afición por las motos es lo que tiene y ¡lo sabes!, como tú decías, Burra. Tengo muchos recuerdos juntos que jamás olvidaré, uniste a muchos pilotos en tu camión como Cristian, Dani, Raúl, Manu. ¡Éramos como una pequeña familia! Fuiste el responsable de mi etapa en las motos de hombres de verdad, cuando en 2014 de un día para otro fuimos a Portugal a correr con una R6 que jamás había cogido. Gracias, Sergio por ayudarme en 2015 a correr en Stock100, Stock600, Supersport, Moto2 y algunas más, consiguiendo el Campeonato de Europa y España, con muchos dobletes con Cristian y Borja. ¡Que días tan bonitos aquellos! Jamás te olvidaré, ni yo, ni tus amigos, ni tu familia, ni la mía, ni la gran mayoría de las familias del paddock. Siempre te llevaré conmigo en mi corazón y en mi moto, descansa en paz ahí arriba, que nosotros aquí abajo no te vamos a hacer olvidar jamás".

La redacción de Deportes de Diario de Jerez se une al dolor de la familia del joven piloto de Villamartín por tan irreparable pérdida. Descanse en paz.