Exilio a Sanlúcar del histórico Racing Portuense

El Racing Club Portuense aún no ha podido estrenar estadio esta temporada. Unos trámites administrativos están impidiendo que puedan llevarse a cabo las obras necesarias para terminar de tener a punto el campo y que el equipo pueda disfrutar de sus instalaciones.

Ya en la segunda jornada de liga de la Segunda Andaluza, cuando los rojiblancos tenían que jugar como locales, solicitaron a la Federación Andaluza un cambio de roles para ser ellos los visitantes y jugar el encuentro en el campo del San Fernando B, su adversario de turno.

Con ocasión de la cuarta jornada, que se disputará durante el próximo fin de semana, al Racing le vuelve a tocar como anfitrión. Sin embargo, aún no es posible jugar en el mítico estadio José del Cuvillo y sus dirigentes se han visto obligados a llegar a un acuerdo con la UD Algaida. El club sanluqueño ha cedido a los portuenses su campo de manera gratuita, por lo que podrán hacer uso de sus instalaciones para el partido que se jugará el domingo 29 a las 18:30 horas contra el Alcalá del Valle.

El motivo de esta incómoda situación es un monoposte publicitario situado en el interior del recinto deportivo que se encuentra en mal estado, lo que supone riesgo de caída. La situación se alarga desde principios de agosto cuando el Racing, tras duras tareas de recuperación del estado del campo, fue informado por el arquitecto municipal del peligro que conllevaba. La reinauguración del estadio, que estaba prevista para el día 14 del pasado mes, se ha ido postergando ya que no se ha resuelto el problema.

Obstáculo pendiente El monoposte publicitario con riesgo de caída continúa sin ser retirado por el Ayuntamiento pese a que se comprometió a hacerlo

Tras un mes de espera, el club portuense espera una pronta resolución del problema dado que están poniendo todo de su parte y no entienden el motivo del retraso. No solo han estado trabajando en la restauración del campo, sino que no han puesto impedimento alguno en ser ellos quienes se hagan cargo de los gastos de la retirada del monoposte, pese a que el Ayuntamiento dijo en primera instancia que podía hacerse cargo.

El José del Cuvillo ha pasado varias revisiones en los últimos dos meses: a primeros de agosto, la Real Federación Andaluza de Fútbol fue a examinar su estado dando un informe optimista (solo era necesario arreglar el césped en las zonas de las áreas y revisar el estado de la visera de la grada); la segunda semana de agosto lo revisaron el arquitecto municipal y el concejal de Mantenimiento Urbano, Curro Martínez, quienes dieron el visto bueno a todas las instalaciones salvo al monoposte mencionado; el 2 de septiembre también acudió al estadio un arquitecto de un estudio privado contratado por el Racing, quien realizó catas para confirmar el estado de todas las zonas del estadio.

El informe de esta última visita es lo que está pendiente para que el club y el Ayuntamiento puedan reunirse de manera definitiva para concretar fecha de la retirada del poste publicitario. No obstante, y aunque debe presentar la documentación oficial, el Racing ha adelantado que los resultados de todas las catas han sido positivos.

Apertura parcial La utilización de la grada de tribuna no será factible hasta un largo plazo por el peligro existente de desprendimiento de morteros

El único defecto hallado es el estado de la visera sobre la tribuna que, aunque "las costillas que sostienen dicha edificación no presentan ninguna patología que suponga pérdida de estabilidad, en el forjado sí existe riesgo de que se produzcan desprendimiento de morteros". Esto hace que, aunque el estadio se inaugure en las siguientes jornadas, la grada de tribuna permanecerá deshabitada hasta que se realicen las obras de recuperación, que "se prevén a largo plazo".

Durante la próxima semana se espera que tenga lugar la reunión definitiva entre Racing y Ayuntamiento y que el monoposte pueda ser retirado de manera rápida y diligente, pese a que haya pasado más de un mes desde que se está intentando realizar la obra pertinente. Lo más preocupante de la situación, además del hándicap que supone para el Racing, es que, si el riesgo de caída existe, la trayectoria de la misma puede ser hacia dentro del estadio (del que sí ha sido impedida su apertura) o hacia la calle y, a juzgar por el tiempo transcurrido, no se han agilizado los trámites para la retirada del peligroso objeto.