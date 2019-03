Exhibición del británico Saywell en la prueba principal del día

Un total de 528 salidas a pista hubo durante la segunda jornada del CSI3* en el vejeriego Circuito Hípico del Sol este viernes. Ha sido un día de caras habituales en el podio. Jake Saywell era el encargado de recoger el primer premio del Trofeo patrocinado por Piensos Pavo. Esta prueba de 1.50 era, además, la 13ª puntuable para el Longines Ranking FEI desde el inicio del Circuito.

El británico, que ya ganó el Gran Premio del CSI2*, realizó un recorrido sin falta imposible de batir junto a su yegua Havinia Van de Roshoeve. Casi seis segundos le separaron del segundo clasificado, el experimentado jinete holandés Eric Van der Vleuten.

En la prueba de 1.45 del Big Tour, el francés Michel Robert, con la yegua Emerette, se impuso, a sus 71 años, frente a los más de 50 caballos que tomaban parte de la prueba. "Tengo toda la experiencia pero con la cabeza y el espíritu de un joven de 18. No tengo problema en ser el más mayor del Circuito porque no lo siento así, me siento como un chaval", dijo tras su éxito.

El segundo lugar lo ocupó la canadiense Kara Chad con la yegua Viva, a la que monta desde el año pasado. Trevor Breen, ganador del Invitational 2018, se estrenó en esta edición con un fantástico tercer puesto en la prueba de 1.40, que se llevó el holandés Yves Houtackers. Dos expertos ganadores, Lisa Cubitt y Álvaro González de Zárate, vencieron en las pruebas de 1.35 y 1.30 del Big Tour.

En las tres pruebas del Medium Tour, tres mujeres a la cabeza en el Día internacional de la mujer. En el Small Tour, protagonismo indiscutible del equipo británico.