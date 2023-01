La Excellence Cup de Óptimist comienza este lunes en Puerto Sherry

Llega el turno de la mejor cantera nacional y parte del extranjero en la bahía gaditana, donde este lunes 2 de enero dará comienzo la novena edición de la regata Ciudad de El Puerto, Trofeo Excellence Cup de Óptimist por sexto año consecutivo. El CN Puerto Sherry afronta su primera vez como organizador en solitario, después de hacerlo al alimón en la anterior edición con el RCN de El Puerto de Santa María, club que venía organizando esta regata desde sus inicios. Ahora sí, una de las regatas más importantes de la temporada para la clase Óptimist y la vela nacional pondrá todos los focos en Puerto Sherry, donde desde hace unos días se vive el previo con entrenamientos y puesta a punto de regatistas y embarcaciones.

La 9ª Regata Ciudad de El Puerto, Trofeo Excellence Cup, es exclusiva para la clase Óptimist y dará comienzo este lunes a partir de las 13:00 horas, con regatas a lo largo de tres días hasta el miércoles 4 de enero incluido, con la intención de completar un total de nueve pruebas. Le precede una edición en la que la ausencia de viento solo permitió dos pruebas, pero esta vez el parte meteorológico es mucho más regatero y prevé una competición redonda en aguas gaditanas. La prueba llega precedida por el éxito de la convocatoria, y no solo por una cifra de participantes que ronda los 200 regatistas, sino por la presencia de algunos de los mejores situados en el ranking nacional y también autonómico, entre los que no faltarán los vigentes campeones de España por Autonomías.

La Regata Ciudad de El Puerto que se viene celebrando desde el año 2014 de forma ininterrumpida, daba en el 2018 un salto cualitativo y cuantitativo al conseguir su inclusión en el exclusivo circuito de la Excellence Cup, lugar al que no ha dejado de pertenecer dado el éxito en su organización. En esta edición, el Trofeo Excellence Cup de Óptimist lo componen cinco regatas de las cuales ya se han celebrado dos, una en Vigo a finales de octubre y la segunda en Palma de Mallorca en este mismo mes de diciembre.

La de El Puerto de Santa María será la tercera y después se celebrarán dos más en Torrevieja y Palamós a finales de enero y en febrero, respectivamente. Los regatistas que darán la bienvenida al nuevo año en aguas gaditanas proceden de ocho comunidades autónomas (Andalucía-Cantabria-País Vasco-Canarias-Murcia-Comunidad Valenciana-Galicia-Cataluña) y cinco países (España-Portugal-Suiza-Finlandia-Croacia). Todos ellos competirán por el Trofeo Excellence Cup que será para el ganador o ganadora absoluto, mientras la Regata Ciudad del Puerto reconocerá a los vencedores de las categorías Sub 16, Sub 13 y Sub 11 masculino y féminas.

La 9ª Regata Ciudad de El Puerto, Trofeo Excellence Cup de Optimist, es una regata organizada por el CN Puerto Sherry en colaboración con el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, la Diputación de Cádiz, la Junta de Andalucía, Puerto Sherry, la Asociación Española de la Clase Internacional Optimist (AECIO), la Real Federación Española de Vela (RFEV) y la Federación Andaluza de Vela (FAV).