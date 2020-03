El obligado parón de todas las competiciones deportivas y más en concreto de los torneos de fútbol, debido al estado de urgencia decretado por el Gobierno para frenar la propagación del coronavirus, ha cogido a la mitad de los equipos gaditanos que disputan la Liga en el Grupo 10 de Tercera División metidos en problemas. De esta forma, mientras que Conil, Rota y Xerez DFC alcanzan la primavera bien situados para cumplir sus respectivos objetivos, Arcos, Xerez Deportivo y Los Barrios lo hacen en serias dificultades.

La crisis mundial de la pandemia ha pillado a todos, absolutamente a todos, por sorpresa, aunque unos se enfrentan a la situación con sus deberes deportivos más o menos hechos. Desde luego, un pequeño alivio para los clubes de las categorías no profesionales en tiempos complicados.

A las puertas de la jornada 30, por el momento sin fecha de celebración por cuanto no está nada claro qué tiempo se prolongará la situación ni cómo se reanudará la competición, si finalmente se reanuda, el Conil, por ejemplo, se halla en inmejorable disposición para lograr una temporada más la permanencia.

El conjunto de la localidad jandeña comenzó el curso con muchas dudas, acaso por los cambios en su plantilla empezando por la apuesta por un entrenador de la casa como Lázaro Canto. Sin embargo, el transcurrir de los meses dio la razón a los dirigentes. Así, sustentado en el fortín del Municipal Pérez Ureba, sólo asaltado por el Gerena en la apertura de la campaña, los amarillos ocupan una tranquilizadora 12ª plaza, con 40 puntos, 11 por encima de la zona de descenso. La regularidad es el denominador común de sus números, con casi las mismas victorias, empates y derrotas (10-10-9) y un balance goleador parejo (34-37). Además, su producción en los cinco enfrentamientos anteriores al parón también invita a pensar que su trayectoria continúa siendo fiable: 8 de los 15 puntos posibles.

El caso del Rota resulta bastante más curioso. Lanzado en el tramo inicial, en el que incluso coqueteó con los puestos de play-off de ascenso a Segunda B, una pésima racha le devolvió a la realidad de un recién ascendido que pelea por no bajar. No obstante, parece haber recuperado sensaciones a tiempo, a tenor de sus últimos marcadores, para no recorrer el tramo final, cuando toque, con angustia. Instalado en el noveno puesto, con 43 puntos, ha sumado 8 de los últimos 15. Eso sí, la marcha al Atlético Sanluqueño del gran responsable del milagro roteño, el técnico jerezano Romerito, abre un mar de dudas sobre cómo responderán los verderones.

Por lo que se refiere al único representante serrano de la categoría, el Arcos, los problemas que salpicaron el pasado ejercicio, terribles a nivel institucional y en lo deportivo sólo paliados por la extraordinaria labor, acaso no del todo reconocida, de Pepe Bermúdez y sus pupilos, no quedaron en el olvido y desde el arranque se entendió que de nuevo habría que sufrir. Ubicado en la 15ª posición, el cuadro arcense contabiliza 31 puntos, dos por encima del descenso, y ha amarrado seis de los últimos 15.

En cuanto a los dos titulares de Jerez, cal y arena. El Xerez DFC mantiene muy viva la llama de la ilusión por el retorno de la ciudad a la categoría de bronce. Lejos, en todo caso, del arrollador tránsito del pasado por categorías menores, la realidad del nivel y exigencia de los rivales otorgan mérito a su tercera plaza, con 55 puntos, un bagaje realizador de +20 (44-24) y 9 puntos conquistados de los últimos 15. Por ahora, sólo el filial del Betis y el Lucena lo están haciendo mejor, en el caso de los verdiblancos, o algo mejor. Por abajo, el Ceuta, quinto a cuatro puntos, marca la distancia de seguridad.

Por su parte, el histórico Xerez Deportivo no abandona su crisis particular y pelea de lleno por la permanencia. Situado en el 17º puesto, el primero de descenso, suma 29 puntos, uno menos que la escuadra que le precede en la tabla. Cinco puntos atados de los últimos 15 ayudan a entender los problemas que arrastra y que tendrá para no bajar.

Por último, Los Barrios también pugna por evitar el batacazo de irse a División de Honor Andaluza. En estos momentos ocupa la 16ª plaza, con 30 puntos, pero los tres puntos sumados en los últimos cinco compromisos hablan por sí solos de la difícil situación.