Emoción hasta el final

El viento de Levante se abrió paso en la Bahía de Cádiz para su tradicional acompañamiento a la flota de cruceros en las clásicas regatas Juan de la Cosa y Semana Náutica. No resultó fácil y hasta conseguirlo peleó con el Poniente marcando la primera prueba del segundo asalto con muchos cambios de dirección e intensidad entre los 8 y 16 nudos. Tras esta primera prueba técnica de 5 millas, el comité de regatas ordenaba un recorrido costero de 14 millas navegado al pairo de otros tantos nudos y ya sí, con Levante claro. Esta última prueba entre balizas dispuestas frente a las playas portuenses sólo contaba ya para la Semana Náutica toda vez que la 24ª Regata Juan de la Cosa contempla tres pruebas; las dos disputadas el viernes y la primera del día de ayer sábado.

Con un primero en esa prueba que suma a un 2º y otro primero de ayer, el barco del RCR de Alicante Tanit IV Medilevel de María José Vila se proclamó vencedor de la 24ª Regata Juan de La Cosa. El Grand Soleil 37 conducido por Ignacio Campos arrebata el título por un punto a su gemelo con bandera del RCN de Cádiz Brujo armado por Federico Linares, con un equipazo que incluye al gran regatista vigués Jaime Arbones. Ambos barcos llevan toda la temporada en un interesantísimo mano a mano que esta vez se salda con la victoria de los visitantes gracias a la última victoria que les permitió romper a su favor el empate con los locales. El tercer puesto es para First 40 Alkevir de Ramón y José Rodríguez con bandera del CN Río Piedras.

En la general por clases, en ORC 3 junto al Tanit IV Medilevel, primero, y Brujo, el tercer puesto es para el First 36.7 Camaguey de Luciano Pérez de Acevedo con base en el CN Puerto Sherry. En ORC 1 gana el XP44 portugués Eagle Two de Antonio Domingos y Antonio Matos, barco con tripulación luso-andaluza y nombres tan conocidos como los de Francisco Miguel Pineda, Santiago Villagrán hijo o Wito Ferraro que se mantenía imbatido en la primera jornada y sumaba un segundo puesto en una prueba que ganó el TP452 de la Armada Española Sirius VI con Jorge Flethes a los mandos. El barco de la Comisión Naval de Regatas sumó esta victoria a dos 2º anteriores y se proclamó subcampeón por delante del BH41 Taboga Cuatro de Emilio Guzmán y Escuela Taboga, tercero.

En ORC 2 la victoria fue para el onubense Alkevir con dos 2º y un 1º, seguido a un punto del IMX 40 X-Kaya de José Luis Mendoza con el sevillano Felipe Parejo a los mandos (3º,2º y 1º), y tercero es el Salona 45 Leiden de Leonardo Ulecia conducido por Nacho Alcina, 1º, 4º y 4º. Por último en ORC 4 vencó el Triana 26 Ya Andara de Samuel Domenech, ganador de dos pruebas y un 2º en la de ayer que ganaba el Selection 37 del CN Sevilla Caronte de los hermanos Jose y Alberto Medel, subcampeones, seguidos en el tercer puesto por el Starlight 29 Buzz Light Year de Eric Perignat con grímpola del RCN de El Puerto de Santa María.

La entrega de trofeos incluyó también a los ganadores del sistema BOU con el que se rinde homenaje a los hombres del Levante español que en su día se establecieron en El Puerto de Santa María creando la flota pesquera y que se hacían al mar en parejas, trofeo que recayó en el First 40.7 Chaitan II de José Alberto San Román (CN Puerto Sherry) y el Dufour 36 Pantalan Zero de José Manuel Gutiérrez y Jorge Domenech con bandera del club organizador. Asimismo, la organización tuvo un reconocimiento para Félix Domenech, integrante del barco Ya Andara, quien a pesar de estar golpeado por una dura enfermedad no ha querido faltar a su cita con la Semana Náutica de la que esta vez es testigo desde tierra.

Hoy domingo se celebra la tercera y última jornada para conocer al ganador del catavino de oro y dar por finalizada la gran semana de la Vela en la bahía de Cádiz. Tras un espléndido recorrido y su consiguiente victoria en la cuarta prueba, el Brujo de Linares se quita la espina de perder la Juan de la Cosa y llega líder a la jornada final de la 47ª Semana Náutica de Cruceros.