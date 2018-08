Elcano, ¿un campo de 'batalla'?

Con el regreso a los entrenamientos de los equipos gaditanos de fútbol-7 a los campos de Elcano, salen a relucir algunos aspectos que no han cambiado en estas instalaciones de la capital, que presentan un estado de conservación preocupante cuando son numerosos los niños que preparan la competición en un recinto que cuenta con tres terrenos de juego de césped artificial de fútbol-7.

El verano se acaba, futbolísticamente hablando, y los clubes base de Cádiz se rearman para una larga temporada de entrenamientos y partidos en Elcano. Lo tienen que hacer utilizando esos jóvenes jugadores -principalmente de las categorías alevín, benjamín y prebenjamín- un recinto que, en la actualidad, no reúne las condiciones para ello. Directivos, entrenadores y padres de jugadores de diferentes equipos de esos clubes gaditanos denuncian lo que se han encontrado al volver a pisar las instalaciones existentes junto a la Zona Franca. El estado de algunos de los campos de césped sigue dejando que desear, situación que ya fue denunciada la pasada temporada. Alrededor de los campos se pueden ver torres de luz desmontadas -una de ellas se cayó hace unos meses- y las bases en las que van situadas con los pernos al descubierto. Además es palpable la acumulación de diversas estructuras de hierro y de piedras en zonas muy próximas a las que se juega al fútbol. La ausencia de esas torretas, mientras no sean de nuevo colocadas, provocará que cuando se produzca el cambio horario para el otoño no se puedan usar los campos que se han quedado sin luz artificial.

El problema exterior de las instalaciones no es el único, ya que los afectados por el estado de Elcano hablan de duchas que siguen sin funcionar de manera adecuada en la zona destinada para los vestuarios, y de la falta de un botiquín con personal para atender cualquier incidencia. Hay que tener presente que se cuentan por centenares las personas -entrenadores y futbolistas especialmente- que a diario hacen uso de Elcano.

Los directivos, los entrenadores-técnicos-monitores y los padres de esos niños que compiten federados están siendo testigos directos de lo que es una realidad cuando, de nuevo con el inicio de la temporada, se han encontrado con viejos problemas que afectaban a los campos y a otras dependencias de unas instalaciones deportivas fundamentales para la disputa de las competiciones oficiales de fútbol-7.

Hay otras cuestiones que los afectados han trasladado a Diario de Cádiz, que son fruto de cierta descoordinación organizativa con el transporte público. Y es que la prolongación de la línea 5 hasta Elcano no se lleva a cabo por la mañana en estas fechas, a pesar de que muchos equipos tienen horario matinal de entrenamiento mientras no comience el curso escolar.

El problema está sobre la mesa con el inicio de los entrenamientos de los diferentes equipos y el comienzo, en breve, de los torneos previos al arranque de la Liga. Una espiral que llevará al fútbol base de Cádiz hasta el mes de mayo del año que viene con centenares de entrenamientos y partidos oficiales en un recinto que, a día de hoy, es lo más parecido a un campo de batalla.