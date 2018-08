Edu Oriol habla alto y claro en Sanlúcar

Edu Oriol no dejó a nadie indiferente en su presentación como nuevo futbolista del Sanluqueño, demostrando que no tiene pelos en la lengua y que habla alto y claro. El atacante no tuvo problemas en admitir que se fue a jugar fuera por dinero, tachó de racista al segundo técnico que tuvo en el Blackpool y habló maravillas de su estancia en Rumanía.

Oriol recala en el Sanluqueño a sus 31 años después de militar en equipos como el Nástic, Sant Andreu, Barcelona B -donde coincidió con Nolito y Marc Bartra- Real Zaragoza -en Primera División-, Rapid de Bucarest, Balckpool, Llagostera, Tenerife e Ibiza. "Me hubiera gustado estar más tiempo en algunos equipos, pero esto es el fútbol y ahora estoy muy contento de estar aquí. Ilusionado con este proyecto y con esta tierra. Tengo compañeros que son de aquí, me hablaron muy bien y fue uno de los motivos para elegir. No conocía toda esta parte del sur pero mi mujer es andaluza y está encantada", resaltó. "Tanto el cuerpo técncico como los jugadores me han acogido muy bien y ya estoy deseando jugar los primeros minutos". Que bien podría ser este sábado contra el Xerez Club Deportivo.

De los objetivos, personales y grupales, dijo que "colectivamente, hacer un buen año y cumplir el objetivo de la permanencia y si luego nos permite soñar pues soñaremos todos juntos". Luego, " sacrificarme, responsabilidad y ayudar al equipo en todo y más, jugar lo máximo posible, hacerlo bien y si puedo pisar de nuevo el fútbol profesional, perfecto y si no, pues no estar dando vueltas cada año en un lugar de España. No estaría mal echar unos años en un sitio porque ya cansa llevar maletas a cuestas y más con una familia".

Así explicó su periplo por varios equipos extranjeros en los últimos tiempos: "En dos años estuve en cuatro países diferentes. Me fui por dinero, no lo escondo; lo que ganaba allí no lo ganaba aquí. Estuve 6 meses un poco engañado en Azerbaiyán en un país tercermundista. Luego me fui a Chipre, una Liga muy floja. Tuve la suerte de que mi hermano me arrastró a la Championship en Inglaterra y allí muy bien hasta que cambiaron al entrenador. Y lo voy a decir con la boca llena, (era) un racista. A los que no éramos ingleses nos apartó. Éramos ocho. El 30 de enero nos fuimos a Rumanía y he de decir que ha sido una de las mejores experiencias que hemos tenido mi hermano y yo. Estamos mal acostumbrados a lo que vemos aquí de los rumanos. Muy muy bien. Luego tuvimos al niño y decidimos volver a España, me daba ya igual el dinero, porque como se disfruta del fútbol aquí no se hace en ningún lado. Y aquí estamos".

No conocía a Rafa Carrillo pero por lo que lleva entrenando con el equipo dice que es un entrenador "meticuloso en el aspecto técnico-táctico. Poco a poco voy adaptándome a lo que quiere. Somos un equipo muy compacto, juntito en defensa y nos gusta presionar arriba".

Por último, apuntó que prefiere jugar en la banda izquierda a pierna cambiada porque "no soy extremo puro, soy más de asociarme", pero evidentemente jugará "donde me diga el míster" y él tratará de "ayudar en todo lo que pueda al equipo".