Duro examen para el Conil en Ceuta

El Conil visita este domingo a partir de las 12:00 horas en el Alfonso Murube al Ceuta en un estreno de año nuevo y de segunda vuelta que se antoja un complicadísimo examen, no en vano el rival, que ocupa plaza en la zona noble de la tabla, no conoce la derrota en lo que va de temporada.

Tras el parón navideño, el entrenador del conjunto jandeño, Lázaro Canto, no podrá contar con Ponce, por un problema cardiaco, pero ha incluido en la lista de convocados al delantero jerezano Javi Tamayo, que vuelve después de nueve meses ausente por una operación de rodilla.

Los de Lázaro Canto encadenan cuatro jornadas sin perder

El técnico no regatea el menor elogio al rival. Sabe lo que les aguarda. “Una vez finalizada la primera vuelta se van confirmando como favoritos por estar en lo más alto de la tabla, tienen un buen equipo, un modelo de juego muy definido por un gran entrenador como es Jose Juan, y sus números hablan por sí solos de su potencial”.

No obstante, Canto no renuncia a que los suyos protagonicen la sorpresa. No le falta razón para mostrarse moderadamente optimista. El Conil lleva cuatro jornadas sin conocer la derrota. “Llegamos con la mente puesta en este partido, sabemos su dificultad pero tenemos claro que lo daremos todo como equipo para traernos un resultado positivo de Ceuta. Si la primera vuelta ha sido competitiva, esta segunda será aún más”.

El posible once de los amarillos estaría formado por: Fran, Lebrón, Antonio, Paul, Manolete, Pablo Ureba, Manzano, Mejías, Legupín, Cuenca y Tamayo.