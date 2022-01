Duro test para el Cádiz CF Femenino contra el Almería

El Cádiz CF Femenino recibe este domingo a partir de las 17:00 horas en la Ciudad Deportiva de El Rosal a la UD Almería, en partido correspondiente a la jornada 17 del Grupo IV de la Primera Nacional Femenina y que se retransmitirá en directo a través de plaiz.cadizcf.com.

El equipo amarillo, octavo con 21 puntos fruto de sus seis victorias y tres empates, tratará de sorprender al tercer clasificado, que suma 32 puntos gracias a 10 triunfos y dos igualadas.

El entrenador cadista, Emilio Soler, asegura que "Llegamos en buena forma, dinámica, motivadas y con ilusión. Las chicas están trabajando muy bien". No obstante, advierte de la dificultad. "Es un partido muy difícil. El Almería está haciendo una gran temporada, los números lo avalan. Es un equipo que tiene jugadoras de mucho nivel, sobre todo en las bandas con Jesi e Irene, o la delantera Fátima, una de las mejores de la categoría. Han recuperado a Pilar que es pieza clave en su equipo. El Almería es un equipo muy peleón que trabaja hasta el final. A la vista está que han ganado muchos partidos a partir del minuto 85".

Satisfecho con las suyas. "Me preocuparía si no creáramos ocasiones, pero no están entrando todas las ocasiones que tenemos. Estamos creando bastante. Estoy tranquilo porque sé que algún día entrarán todas las que tenemos".

Llamamiento a la afición. "Habrá muy buen ambiente por el partido del Cádiz B, el Almería está en buena posición, nosotros estamos en buena dinámica, y el primer equipo no juega este fin de semana. Será un día bonito para que la afición acuda a El Rosal e intentemos llenarlo".