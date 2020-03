Duelo entre hermanos en el Algeciras-San Fernando

La familia González tendrá este domingo un verdadero y duro dilema. Apoyar al San Fernando de Alberto González, primer técnico del equipo azulino o, por contra, ir con Enrique González, segundo entrenador y que será el que represente al Algeciras en el banquillo tras la sanción que tendrá que cumplir Salva Ballesta, primer técnico albirrojo.

Será un dilema bonito porque los avatares del destino han querido que los dos hermanos, otrora compañeros de fatigas en El Ejido, se tengan que ver frente a frente en el derbi del domingo, que se disputará, a partir de las cinco de la tarde, en el Nuevo Mirador.

Curiosamente Enrique, que siempre ha ido de segundo con Alberto, no pudo fichar por el San Fernando ya que estando su hermano como primer técnico del Jaén el hizo sus pinitos en un equipo de la liga china. Su vuelta a España coincidió con que el cuadro técnico jiennense estaba ya ejerciendo desde principios de temporada y, por ello, ante el reclamo de Salva Ballesta firmó por los algecireños a la llegada de este al banquillo y, posteriormente, se fraguó el fichaje de Alberto González por el San Fernando, que decidió igualmente llegar a La Isla con Padilla como segundo entrenador.

Ahora, tras varios años trabajando juntos, se mirarán de reojo en uno y otro banco y, como es de suponer, tendrán el corazón partido porque si alguno de los dos sale victorioso en el duelo habrá vencido a su hermano.

Alberto González "Es un caso atípico y extraño pero cada uno defenderá, lógicamente, sus intereses"

Alberto González señalaba sobre el hecho, hablando de un hermano 12 años menor que él, que "será complicado, sobre todo para la familia, pero estos son cosas del fútbol, él defenderá sus intereses y yo, lógicamente, los míos. Lo cierto es que es un caso atípico, pero estas son las casualidades que se dan en este mundo tan complicado del fútbol. Tenían que expulsar a Salva precisamente en el partido ante el Córdoba y eso ha propiciado el enfrentamiento y el morbo en un derbi que ya, de por sí es apasionante", comenta.

Por su parte, Enrique, en declaraciones a los compañeros de Europa Sur, indica que "yo siempre he sido ayudante de mi hermano desde que comencé en esto del fútbol y mi vinculación al deporte del balón se debe gran parte a él y a mi otro hermano, José, que aunque no es entrenador es igual de forofo. Pero sabemos diferenciar, de gran manera, el ámbito profesional del familiar y, por ello, cada uno irá al doscientos por cien con su equipo".

Lo que sí está claro es que la totalidad de la familia González estará en el Nuevo Mirador viviendo un derbi que, nunca mejor dicho, será casero y familiar. Siempre han ido a ver los partidos, tanto en el Loja, donde comenzaron ambos su andadura, como en El Ejido, sin tener el corazón dividido en dos partes, tal y como ocurrirá el próximo domingo.

Enrique González "Alberto es el culpable de mi dedicación al mundo del fútbol, siempre fui su ayudante"

Precisamente del derbi, el entrenador azulino opina que "es un partido de los que gusta jugar, porque siempre tienen un morbo especial y mucho más con la necesidad que tenemos ambos equipos de conseguir una victoria para acercarnos a nuestros objetivos. Por ello, pienso que se trata de un enorme partido entre dos equipos que vienen de ganar la jornada pasada y que quieren hacer buena esa victoria".

Alberto González es claro al señalar que "iremos partido a partido y está claro que, cuando se gana, se piensa en lo más grande y se sueña con unos play off y un ascenso. Eso no nos lo puede quitar nadie porque el primero que quiere que eso se realice soy yo. Pero en esto del fútbol hay que ir paso a paso, domingo a domingo y jornada a jornada, y si se da el caso que no se dude que vamos a darlo todo para conseguir hacer realidad un sueño", habla repleto de optimismo el entrenador del equipo de San Fernando.

Así pues, el derbi del domingo tendrá muchas diversidades de morbo, pero sin duda alguna la más grande de todas radicará en los banquillos, donde dos hermanos estarán frente a frente.