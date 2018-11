Duelo de ‘gallitos’ inesperados

Duelo de gallitos. Duelo de revelaciones. Duelo de equipos en un momento impresionante de forma. Eso define, a las mil maravillas, el enorme partido que, a partir de las cinco de la tarde de mañana, disputarán Talavera y San Fernando.

Sin dudad alguna, ambos conjuntos se han ganado la denominación de equipo revelación del grupo IV de la Segunda División B y, aunque no entraban en las quinielas de prácticamente nadie para estar donde están, lo cierto es que esta tarde se miden el tercer y cuarto clasificado del grupo, situación en la que están por méritos adquiridos y, sobre todo, porque han sorprendido a propios y extraños con un primer tercio de Liga digno de ser recordado.

Si a los números nos atenemos, el equipo local solamente ha encajado seis goles en lo que llevamos de campeonato y el visitante cinco, siendo dos de los tres equipos que menos veces han recogido el esférico de dentro de su portería.

Eso tiene la traducción de las cosas bien hechas, del orden implantado, del trabajo realizado y del momento que atraviesan. También nos comunica que el partido será complicado, duro, difícil y, presumiblemente, de pocos goles, pero tiene un atractivo especial. Eso no se lo quita nadie.

Los isleños quieren dar continuidad a su inmejorable racha con cuatro partidos consecutivos resueltos en victorias, a la vez que ocho jornadas sin salir derrotados de sus encuentros, concretamente desde que lo hizo en Sevilla, ante el filial hispalense.

Otro dato a tener en cuenta, es que Rubén Gálvez lleva la friolera de 390 minutos sin encajar un gol, y la intención azulina en su viaje, que ha comenzado en la tarde de hoy, no es otra que la de seguir haciendo un muro infranqueable la portería defendida por el cancerbero onubense.

Un sólo cambio realizará José Pérez Herrera con respecto al once que puso en liza el pasado domingo en casa ante el Marbella. El técnico jerezano tiene la obligación de cambiar su pivote defensivo, ese que actúa por delante de la zaga. Raúl Palma recibió en el choque ante los malagueños un impacto en la frente por el que le han tenido que dar ocho puntos de sutura. El chiclanero no está al cien por cien y, por primera vez esta temporada, no ha sido citado para un partido después de ser uno de los fijos de Pérez Herrera y haber disputado todos los minutos de juego desde que comenzó la competición. Su sustituto será Oca que, de esta forma, volverá al once inicial azulino.

Por su parte en el Talavera, viejas caras conocidas. Con pasado azulino están Espinar, un delantero que dejó un grato sabor de boca en su paso por La Isla, Óscar Martín, que el pasado año estuvo a las órdenes de Pérez Herrera y Abel Molinero, un exquisito zurdo que militó en el San Fernando hacer algunas temporadas de la mano de Pepe Masegosa, aunque iniciará en el choque en el banquillo. Todo está dispuesto para un enorme partido.

La posible alineación del San Fernando puede ser la siguiente: Rubén Gálvez, Gabi Ramos, Lolo Guerrero, Colo, Diego Simón, Oca, Bruno Herrero, Carri, Pablo Sánchez, Pedro Ríos y Pau Franch.