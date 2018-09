Desafío de la Balona sin sus centrales

La invicta Real Balompédica, que comparte la segunda plaza, visita hoy, como ya hizo en la primera jornada, uno de los escenarios nobles del grupo IV de la Segunda B. En esta ocasión el estadio de los Juegos del Mediterráneo para medirse al Almería B, al que ha vencido casi siempre que se ha enfrentado como visitante. Los albinegros concurren sin ninguno de sus dos centrales titulares y con 19 jugadores, después de que se sumase a primera hora de la tarde a la convocatoria Pirulo.

La lista de viajeros de la Balona para este desplazamiento se convirtió ayer en poco menos que un acertijo. Nada más finalizar la sesión de trabajo el club hizo púbica una con 19 jugadores, aunque la realidad es que Carrasco ya había comunicado al entrenador que no está en condiciones. Si va, que de momento no está previsto, será de forma testimonial. A primera hora de la tarde y a través de sus redes sociales la entidad añadía a uno de los descartados por la mañana, el barreño Pirulo, en la lista de 20, que en realidad es de 19.

Esto quiere decir que además del mencionado Carrasco y de Álex Trujillo -que no está inscrito- el único se queda en casa por decisión técnica es Juan Delgado. A todos ellos se unen a Kibamba, que hoy juega con la selección de su país, la República de Congo.

En cuanto al once, la duda es quién acompañará a Joe en el eje de la retaguardia. El guión dice que el principal candidato es Ceceri, pero no sería de extrañar que esa plaza fuese bien para Rafa Navarro bien para Sergio Rodríguez -el que no jugase en esa plaza lo haría como lateral derecho- e incluso que Sana retrasase su posición y Abel Suárez acompañase a Ismael Chico en la medular.