Derbi entre amarillos

Apasionante derbi provincial el que está programado este mediodía en tierras conileñas, donde un equipo local que solo ha obtenido un punto en las cuatro primeras jornadas se mide a un Cádiz B que es el vigente campeón del grupo X y acumula siete unidades en su casillero de puntuación.

Javier Zafra, técnico de los anfitriones, no podrá sentarse en el banquillo por los dos partidos de sanción que le han caído tras ser expulsado el pasado fin de semana por protestar a un asistente. El roteño está muy enfadado con el castigo: "Es superexcesivo. Solo protesté porque el árbitro perdonó una expulsión clarísima a un jugador del Xerez que derribó a Álex Expósito cuando se iba solo hacia puerta en una ocasión de gol que no era manifiesta sino supermanifiesta". En cuanto al duelo contra los jóvenes cadistas, advierte que "el Cádiz B no es un filial típico, sino que se muestra como un equipo ordenado, disciplinado y bien trabajado, poniendo además mucha intensidad en el juego. En un adversario difícil pero batible, ya que le cuesta hacer goles".

Las dos únicas ausencias forzosas son las de Rubén, con problemas cervicales y mareos tras sufrir un accidente de coche hace nueve días, y José Narváez, con molestias en un talón después de haberlas tenido con anterioridad en el del otro pie.

En lo que se refiere a Juanma Pavón, el entrenador del Cádiz B, piensa que "el fútbol no está siendo justo con el Conil porque ha merecido más en los partidos que ha disputado por ahora. Se lo pondremos lo más difícil posible en un campo con dificultades. Seguro que ellos intentarán coger fortaleza como locales".

La mejor noticia deparada por la presente semana de labor en las instalaciones de El Rosal es que en el dique seco solo queda Paco Olano, pues durante los últimos días se han recuperado tanto Javi Moreno como Seth Vega y Luismi, ya que estos dos últimos ya trabajaron con el resto de sus compañeros en la sesión de ayer.