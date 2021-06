Cuartero comienza con fuerza en el Challenge de Cádiz

El tarraconense Emilio Cuartero arranca el Challenge de Cádiz con fuerza y está en segunda posición a dos golpes del líder, Ulenaers, un belga de 22 años que ha venido a jugar con invitación y ha sabido aprovecharla firmando 7 golpes bajo par en el Iberostar Real Club de Golf Novo Sancti Petri.

Emilio Cuartero aseguraba al terminar que “técnicamente no he estado muy allá, no le he pegado muy bien a la pelota pero he hecho un par de sacaditas buenas sin estar muy fino”; pero al repasar su vuelta de 67 golpes, 5 bajo par, con cuatro birdies, un eagle para un bogey afirmó: “La verdad es que los primeros hoyos los he jugado un poco tontos pero me he puesto las pilas enseguida, el primer birdie ha llegado en el 13 y desde ahí he cogido buena racha. En el 18, que es un hoyo que se te puede complicar muchísimo, pero a mi hoy nada, he pegado un tirazo y la he dejado a medio metro. En el hoyo 2 la he tirado al rough de la derecha, desde ahí he pegado un hierro 4 un poco atrás pero iba con palo sobrado la he dejado a 6 metros y dentro para eagle. En el 6 he hecho el único bogey del día, ¿sabes aquellos días en que un hoyo no lo ves, no sabes cómo jugarlo? Pues así estaba, y he hecho 3 putts aunque la bandera estaba juguetona… pero he compensado con un tirazo al 7 y un buen drive en el 8 para birdie. En realidad, he jugado bastante bien y los greenes están espectaculares, han hecho un trabajo increíble en el campo. Llevo una temporada en la que me siento mucho mejor, aunque los resultados no hayan sido los ideales. Estoy trabajando bien, tomando buenas decisiones y, lo más importante, estoy muy tranquilo. Tengo un magnífico equipo de trabajo con Miguel Ángel Duque, Joseba del Carmen y Álvaro Zerolo, tres profesionales de nivel. Siempre me gusta celebrar, pero cumplir 30 años no ha sido como otros, me ha dado un golpe de realidad y creo que estoy haciendo las cosas bien”.

Emilio Cuartero comparte la segunda posición con el británico Daniel Gavins, el italiano Lorenzo Scalise y el alemán Yannik Paul.

Kristof Ulenaers, el líder, está jugando su primer torneo en el Challenge Tour. Se hizo profesional hace un año y hasta ahora ha firmado dos segundos puestos en el ProGolf Tour. Arrancó su vuelta con cuatro birdies consecutivos desde el hoyo 11 al 14, cometió un error en el 17 que compensó con el eagle en el hoyo 2 y dos birdies más por la segunda vuelta para 7 bajo par. “Estoy muy contento porque no diría que ha sido un día fácil, pero he jugado realmente bien para lograr este resultado”.

Con 3 golpes bajo par en 10ª posición se encuentran el asturiano Alfredo García Heredia, que el año pasado firmó un 2º puesto en este torneo y viene de firmar un 3º en el Challenge de Irlanda y 11º en República Checa, empatado con el cántabro Manuel Elvira. Y a un golpe de ellos, con menos 2, el barcelonés Lucas Vacarisas y el castellonense Jordi García del Moral.

Este viernes se disputará la segunda vuelta del Challenge de Cádiz, tras la cual se hará el corte en la clasificación, que pasarán los 60 primeros clasificados y empatados para disputar las dos jornadas finales en el Iberostar Real Club de Golf Novo Sancti Petri.

