La Copa de España de Raceboard, en aguas de la Bahía

Este viernes, a las 13:00 horas, comenzará a disputarse en aguas de la Bahía de Cádiz, bajo la organización de la Federación Andaluza de Vela, la Copa de España de Raceboard correspondiente a la temporada 2021, con la celebración de la primera de las dos pruebas que completarán el circuito nacional. Abierta también a la clase Techno Sub 17, la ocasión reunirá a más de medio centenar de windsurfistas entre los que junto a los andaluces, se medirán deportistas de las territoriales valenciana, madrileña y catalana.

Dado su carácter nacional, será la clase Raceboard la que concentre la mayor flota visitante, mientras la clase Techno será prácticamente en exclusiva para disfrutar de un nuevo encuentro entre los equipos del CN Sevilla y el CN Puerto Sherry.

En la clase Raceboard, el gran favorito es el local Curro Manchón, integrante del equipo de windsurf del CN Puerto Sherry, quien afrontará la regata solo unos días antes de contraer matrimonio y lo hará acompañado de toda su familia, ya que también participan sus padres, María Antonia Domínguez y Paco Manchón, y su hermana Blanca, para quien es su primera regata tras participar en las Olimpiadas de Tokio.

"Tengo muchas ganas de competir tras la resaca de los Jueos de Tokio -se refiere Curro a su paso por los Juegos como entrenador de la turca Dilara Uralp-, en especial porque vuelvo a competir con toda la familia, incluida mi hermana Blanca, y dado que saldremos en salida conjunta, se avecina una bonita lucha de hermanos".

Por su parte, Blanca, ya algo más recuperada de su lesión en el pie, alude a una razón importante para participar. "Me he animado porque ya nos quedan pocas oportunidades de estar todos juntos en una regata, así que me apetece mucho disfrutar con toda mi familia".

Que Curro Manchón es el gran favorito lo tiene claro el entrenador y deportista Jaime Andrés, fundador del CV Valdelagrana, que también ha acudido a Tokio como entrenador de la americana Farrah Hall. "Sin duda, Curro es el que más opciones tiene porque lo ha ganado todo y, además, está andando muy bien", declara Andrés, quien a su vez figura en todas las quinielas. "Después hay un grupo de aspirantes a estar entre los cinco primeros, entre los que si se dan las condiciones podría estar yo".

La relación de favoritos se complica en la clase Techno, ya que muchos de los que participan ya están navegando con Foil, lo que quiere decir que quizás tengan algo olvidada la técnica con la techno, o justo lo contrario. En esta clase destacan algunos nombres como el de Arturo Arauz o Claudia Herrero, del CN Puerto Sherry, o Gonzalo Díaz y Blanca Cueto, del CN Sevilla, entre otros.

En la Copa de España, los títulos en juego serán los absolutos, Sub 23, Máster, Grand Máster y Veteranos en sus versiones masculino y féminas, mientras en la clase Techno se decidirá el campeón y campeona de la regata.

Tras varios días de entrenamiento, las pruebas clasificatorias darán comienzo este viernes a las 13:00 horas, con tres jornadas por delante hasta el domingo día 12. La organización prevé un total de nueve pruebas para todos, con tres por día siempre que las condiciones lo permitan.

A este respecto, el parte anuncia vientos variables en dirección e intensidad. Para su organización, la Federación Andaluza de Vela cuenta con el patrocinio de la Diputación de Cádiz, la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María y Puerto Sherry.