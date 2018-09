"Continuaré colaborando"

A mediados de semana saltaba la noticia de que el actual portavoz del San Fernando CD, Manuel Gómez Fontao, conocido en el mundillo futbolístico como Noly, abandonaba las labores que estaba realizando en el equipo azulino desde que la nueva directiva tomo posesión del cargo y que dejaba de pertenecer a la directiva azulina.

Noly se explicaba ayer y contaba lo que ha sucedido. Cuando conseguimos contactar con el mandatario azulino, ese que ha estado llevando con la directiva las riendas del conjunto isleño, nos encontramos a un hombre cansado, triste y con pocas ganas de hablar.

"Estoy pasando un mal momento", nos argumenta antes de entrar en profundidad en lo que verdaderamente ha ocurrido. "Quiero dejar a las claras que no me marcho de la directiva, solamente doy un pasito al lado porque todo esto me estaba consumiendo", argumenta.

Casi sin hacer pregunta, Noly sentencia que "creo que he llegado a un límite y es la hora de dar un paso atrás, de dejar que las cosas fluyan y desaparecer un poco del entorno porque el verano ha sido tremendamente complicado, con muchos problemas y un desgaste que han podido conmigo", señalaba.

Y es que incluso "ha afectado, de alguna forma, en mi salud y en mi vida personal y cuando uno hace, o está, en un sitio de manera altruista y las exigencias son máximas, se replantea el continuar o no en el mismo y eso es lo que me ha pasado", sentenciaba.

A Noly le da pena la situación porque "los miembros de la directiva son mis amigos con mayúsculas, pero la verdad es que no tenemos ayudas de gente que quiera entrar en el club y eso hace que seamos cuatro o cinco los que tengamos que dedicar nuestra vida al fútbol y todos tenemos familia, vida aparte…".

Precisamente por el hecho de estar entre amigos "seguiré colaborando y, por supuesto, no los voy a dejar tirados, pero me centraré en lo que me gusta, en la cantera, en los más pequeños que, al fin y al cabo, siempre ha sido mi pasión".

Cabe recordar que el portavoz del equipo azulino también desempeñaba las funciones de secretario del club y director deportivo. "Es cierto pero todo fue en una época donde despegábamos como directiva nueva. Ya ha pasado tiempo y todos tienen experiencia para estar ahí y es el momento de que Noly esté en un segundo o tercer plano", aseguraba.

No entra en muchos detalles, habla, una y otra vez, de buscar descanso, de problemas personales y de problemas que están afectando en muchas ocasiones a su salud, de preocupaciones desde que uno se levanta hasta que se acuesta, y se le nota cansancio y abatimiento en sus palabras e, incluso, en momentos se emociona porque han sido muchas horas, muchos días, muchos meses, luchando por su San Fernando Club Deportivo.

Ahora, de alguna forma, la directiva isleña, con su presidenta Marí Ángeles a la cabeza, tendrán que reestructurarse de alguna forma. Lo que sí parece claro es que la figura de portavoz, ese que estaba siempre delante en las ruedas de prensa, en las asambleas y en los problemas, parece que desaparecerá, aunque la directiva isleña, con el director general, Ángel Escalón, a la cabeza, afirma que el club continúa firme y que no hay crisis institucional, ni mucho menos.

Y es que Escalón manifestaba que "es lógico el cansancio de Noly, que es nuestro amigo por encima de todo, y es normal que necesite un tiempo para coger fuerzas, pero estará entre nosotros porque él ha sido una parte importante del equipo en este año que llevamos al frente del club", sentenciaba.