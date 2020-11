El Conil visita este domingo a la UDLos Barrios en busca de su primer triunfo de la campaña después de encadenar cuatro empates que le mantienen en una situación complicada.

Pese a todo, el entrenador del cuadro jandeño, Lázaro Canto, se muestra optimista. “El Conil trabaja todos los partidos para buscar la victoria, estoy convencido que llegará mas pronto que tarde. Tenemos claro cuál es nuestro objetivo, y trabajamos para ello, y no es otro que la permanencia. Intentaremos que ese objetivo se pueda conseguir en esta parte primera de la competición, y despues disfrutar de lo conseguido”.

Confianza en el sistema. ”Intentamos ser un bloque muy compacto, intenso, atrevido, y que se vea que el equipo sabe a lo que juega en cada escenario, pero todo a partir del orden”.

El técnico más joven de la categoría. “Es mi segunda temporada al frente del equipo. Siempre digo que el mundo del entrenador no entiende de edades, entiende de formación, de querer mejorar, y estar convencido que esto es un aprendizaje continuo. No conozco a nadie en el futbol que tenga la verdad absoluta. Para mí es un orgullo, pero no algo que me entretenga”.

El rival. “Hemos visto de la Union varios partidos esta temporada, y vemos a un equipo joven, con calidad y ganas de crecer, dirigido por un entrenador como es Keko, que imprime su caracter a sus equipos·.

Lázaro Canto afronta la cita con las ausencias seguras de Legupin, Tamayo y Paul, que continúan siendo baja por problemas físicos.