No hay manera. Cuarta jornada de la competición liguera en Tercera y cuarto empate consecutivo del Conil, que no termina de arrancar y al que se le resiste la victoria por más que en ocasiones la haya merecido.Ante el Antoniano, no obstante, no fue precisamente la mejor actuación de la escuadra jandeña. De hecho, la contienda se movió por unos parámetros de equilibrio de fuerzas que dieron sentido al marcador final.

Tras unos compases iniciales en los que ninguno de los dos equipos conseguía imponerse en la lucha de la zona ancha y por consiguiente tampoco se hacía con la posesión del esférico, el visitante Nacho Cordero se produjo una herida abierta en una acción fortuita que detuvo el encuentro durante media hora, el tiempo que tardaron en llegar los servicios médicos.

El regreso al juego apenas varió el panorama. Escaso fútbol, pocas ocasiones. Una de ellas, de los amarillos, justo antes de que se llegara al ecuador, en el minuto 44, cuando Cristian Tejero definió mal ante el meta Andres.

En la segunda parte las cosas continuaron por los mismos derroteros. Mediado este periodo, el titular conileño disfrutó de una de sus contadas opciones en una jugada elaborada que terminó con golpeo de Legupin que se marchó arriba por muy poco. Además, el colegiado anuló un gol a los locales por fuera de juego por centímetros.

El Antoniano, por su parte, apenas inquietó a Fran más allá de algun que otro remate desde muy lejos.

En resumen, otras tablas que firma el Conil en un choque soso y aburrido de cara al espectador.