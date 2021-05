El Conil cae con el Coria y se complica la permanencia (0-1)

El Conil sigue sin levantar cabeza. Cuando parecía que la discreta temporada regular, que acabó de la peor manera posible por el empate en casa contra el Arcos, se iba a enmendar en la segunda fase con una salvación relativamente cómoda, resulta que ha encajado tres derrotas consecutivas, ante Gerena, La Palma (ambas por 3-0) y este sábado en su feudo con el Coria, que pueden complicarle el objetivo de la permanencia.

Definitivamente, el equipo jandeño no está bien, ni de lejos atraviesa un buen momento. Todo lo contrario. De hecho, ante el Coria, un rival metido de lleno en la lucha por salir de la zona baja, firmó una actuación muy gris, tanto que no mereció pasar de las tablas.

Eso sí, la intensidad no puede ponerse en duda. A estas alturas del curso eso nadie lo discute, aunque las fuerzas empiecen a flaquear. Pero, claro, en el fútbol hay que poner algo más sobre el tapete. Y los pupilos de Lázaro Canto ahora mismo no pueden o no sabe.

Quizás por eso, por la falta de brillantez de ideas, apenas se prodigaron en ataque, apenas crearon peligro ante el marco visitante. Cierto es, no obstante, que los visitantes tampoco inquietaron a Fran Sánchez. Por eso todo apuntaba a un encuentro en el que no se movería el marcador, sobre todo cuando ya se enfilaba la recta final.

Sin embargo, el fútbol es caprichoso y en no pocas ocasiones castiga el conformismo. Así, en el minuto 89 un penalti permitió a los corianos atar la victoria y dejar a los conileños vestidos y sin novia.

Los amarillos, que se han quedado sin colchón sobre el grupo perseguidor, siguen dependiendo de sí mismos, pero ya no tiene margen de maniobra. Y este miércoles aguarda el líder Sevilla C en el partido aplazado en su fecha.