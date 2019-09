El Conil se lo tiene que hacer mirar. No se sabe si hay mal se ojo, alguien le ha echado algún maleficio... Pero si no ganó en Los Barrios puede que no lo haga en toda la Liga. Dominó el segundo tiempo, tuvo un poste, ocasiones, pero como en los tres anteriores partidos la suerte le sigue dando la espalda. Para colmo, el 1-0, el que le dio la victoria a los locales, fue en propia puerta. Todo sale mal.

El primer tiempo casi se resumió en tres minutos y donde la suerte, la buena y la mala, se dieron la mano en cuestión de segundos. El Conil se pudo adelantar en el 1’. Cuenca se quedó mano a mano con Zamora y pese a que venció al meta a un lado, el cancebero gualdiverde salvó con el pie el 0-1. El fútbol tiene guiones y en la acción siguiente, la del ataque local, el algecireño Guti progresó por la derecha hasta casi linea de fondo desde donde puso el balón al corazón del área donde Pau, al ir a despejar, batió a su portero.

A partir de ahí, prácticamente nada. No se sabe si por el marcador, con unos felices por ir ganando sin tirar, otros dándole vueltas a lo sucedido, el mal estado del campo, lo cierto es que durante varios minutos nadie se hizo con el control del partido.

Los de casa reclamaron penalti de Pablo Ureba sobre Álex Guti. El capitán conileño agarró al rápido extremo cuando éste se metió en el área, pero no se pitó nada.

La segunda de los visitantes llegó en el 31’. Mejías lo intentó de falta desde lejos pero se le fue desviado. Hasta el 42’ no hubo otro acercamiento. El ex barreño Antonio Manzano, desde la frontal, tiró centrado y atrapó fácil Zamora. La última del primer periodo fue también para los de Lázaro Luis un minuto por encima del tiemoi. Una falta lateral que botó Mejias lo remató otro ex, Rubén Diaz, de cabeza, pero la pelota se fue fuera.

Tras el descanso, el guión cambió por completo. El Conil se fue arriba y mereció el empate. En el 48’, un disparo desde fuera del área de Heredia dio en el poste y aunque en el rechace Joselito Cornejo marcó, la jugada fue invalidada por fuera de juego.

Tres después, un balón al área se quedó muerto y Fran Carmona, como pudo, remató, respondiendo Zamora con una buena mano junto al palo. En el 54’ fue Cornejo el que tiró, deteniendo sin problemas el meta de San Fernando.

Si en el arranque del partido esa ruleta que es la fortuna le sonrió a Los Barrios, a punto estuvo de hacer otra gracia pasada la hora de juego. Mejias estuvo a punto se empatar de falta pero la pelota rozó la escuadra (62’) y en el 64’ Zamora se lució a un enorme disparo de Heredia. A la contra, la Unión tuvo el 2-0 más cerca que nunca. Sergio Romero se coló por la izquierda absolutamente solo pero en vez de tirar, cedió a Dani Guerrero, que mandó al travesaño.

En el 69’ de nuevo Zamora salvó a los suyos con una gran intervención a falta sacada por Heredia.Los Barrios sufrio la expulsión de Alex Guti y la lesión de Zamora y eso le hizo replegarse y defender su botín con uñas y dientes al final.