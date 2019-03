Complicado desplazamiento para el San Fernando

Nuevo envite. Nueva prueba. Nueva reválida para los isleños. El San Fernando CD buscará seguir entre los más grandes del grupo en el enfrentamiento que le medirá este domingo al Ibiza de Pablo Alfaro, entrenador que ha llegado al equipo ibicenco el pasado jueves para estrenarse con su nuevo equipo ante los azulinos.

Los isleños, como ocurriese desde que consiguieron los ansiados 45 puntos, tienen de nuevo mucho que ganar y muy poco que perder. Está claro que el objetivo de los de La Isla viene cambiando conforme pasan las jornadas y, de momento, el más claro es el de continuar una jornada más entre los cuatro primeros clasificados, situación que solamente se impide por la diferencia de goles con el Recreativo de Huelva.

Lo que pasa es que la jornada depara un apasionante Cartagena-Melilla, un encuentro entre dos rivales directos en la actualidad del que el equipo de José Pérez Herrera puede salir ganando en tanto río revuelto.Pero lo tendrá complicado la escuadra de La Isla, tanto en cuanto existe el hándicap envuelto en moral de la llegada de un nuevo técnico, de renovadas ilusiones y de obligaciones de un adversario que, si quiere seguir aspirando a algo, no le queda más que lograr el triunfo ante un equipo colocado por arriba de él mismo para restarle opciones.

En lo deportivo, cuatro problemas para los isleños traducidos en bajas. Por un lado, en cuanto a sanciones federativas se refiere Pérez Herrera no podrá contar con el concurso de Nano Cavilla, Pau Franch ni Carri. El primero, por la expulsión que sufrió en las postrimerías del partido ante el Real Murcia el pasado domingo, por la que le han caído dos partidos de sanción, y los otros dos por acumulación de amonestaciones.

José Pérez Herrera "Seguiremos compitiendo, nadie bajará nunca la guardia esta temporada"

En cuanto a la cuarta baja isleña, su capitán Pedro Ríos, el cuerpo técnico del cuadro azulino ha decidido a última hora no forzar su vuelta a los terrenos de juego con el fin de que el jerezano no sufra una recaída. El propio entrenador azulino afirmaba que la situación del equipo no es tan embarazosa para mostrar rapidez o premura en la vuelta de uno de los bastiones del cuadro azulino a los terrenos de juego, por lo que se está echando una dosis de paciencia con el que ha sido, durante muchos partidos, el hombre más importante del equipo.

En lo positivo, la vuelta de Rubén Gálvez entre los palos, la primera titularidad de Joselu, por la baja de Pau Franch, y la duda que mantendrá el técnico azulino en dos parcelas del terreno de juego, en los centrales, donde tendrán que jugar dos de los tres disponibles, y en la banda, que queda huérfana por la ausencia de Carri.

En los de Ibiza, renovadas ilusiones. Esa es la manera con la que afrontan el encuentro los chavales que dirige desde la banda Pablo Alfaro, que llegó Ibiza el jueves tras la destitución de Palop al empatar con El Ejido 2012.

Todo está dispuesto para que el San Fernando dé continuidad a su racha ante un complicado y difícil rival. Pero es que los de José Pérez Herrera son amantes de los partidos complicados y ante rivales con ansiedad. Ahí es donde se mueven como peces en el agua.