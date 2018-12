El 'Coloccini' de La Isla

Apenas hizo ruido en su llegada. Era un auténtico desconocido y algo por explorar. La pretemporada fue confusa y el inicio de campaña dubitativo. Por Daniel García Peláez, prácticamente nadie lo conoce en La Isla, pero por Colo ya es otra cosa. Tras no contar en los primeros compases de competición en el equipo titular, tuvo la paciencia necesaria para ir convenciendo, día a día, al cuerpo técnico del San Fernando. No desaprovechó su oportunidad y, desde hace ya seis jornadas, parece indiscutible en el centro de la zaga junto a Lolo Guerrero.

El asturiano explica el porqué de su nombre y afirma que “es diminutivo de Coloccini”, el central argentino. “Es que cuando jugaba en las escalas inferiores del Sporting tenía el pelo rizado como él y la verdad es que un entrenador comenzó a llamarme Coloccini y finalmente los compañeros terminaron disminuyéndolo a Colo. Creo que son pocos los que me conocen por Daniel”.

Habla de su llegada, de su entrada en el equipo, de su nueva casa. “Es cierto que llegaba a un lugar tan desconocido para mí, como que el desconocido era yo, pero también sabía que eso solamente necesitaba tiempo y que había que echarle paciencia. La verdad es que el San Fernando me acogió de una manera espectacular. Todo aquí es distinto a arriba, la pasión, cómo se vive el fútbol, todo en general y la adaptación ha sido rápida”, afirmaba.

De cómo está el equipo también es claro al indicar que “somos muy parecidos al equipo en el que militaba el año pasado, el Rápido de Bouzas. Se trata de un equipo pegajoso, incómodo, que siempre está encima, que no deja respirar; en una palabra, un equipo coñazo y eso hace que sea muy complicado ganarle, pero todo reside en el esfuerzo, en la humildad y en el trabajo. Creo que el equipo disfruta mucho de lo que hace y eso es porque estamos en el buen camino”, señalaba.

Del éxito de ser el segundo equipo menos goleado del grupo, tiene claro que “es un trabajo desde arriba, desde el primer hombre que comienza la presión en la salida del balón del contrario y luego el trabajar en bloque, hacer ayudas constantes y robar en campo del rival. Luego atrás no se pueden cometer errores, porque en este grupo la Segunda B lo que sobra es la calidad que tienen todos los equipos a los que nos enfrentamos. Siempre hay al menos tres jugadores determinantes en los rivales y eso te hace tener que estar atento”. Tiene claro que a base de trabajo se pueden conseguir los objetivos y que hay que ir “partido a partido. Parece un tópico, pero es que es así. Olvidar rápidamente lo que se ha hecho un domingo para centrarse en lo que viene. Eso sí, ya desde el mismo miércoles estás deseando que llegue el partido lo antes posible. Eso dice mucho de las ganas que tiene el equipo de competir”.

Colo es, hoy por hoy, uno de los fijos de José Pérez Herrera aunque el asturiano sabe que en este equipo “no cabe la relajación, ni los despistes. El míster ya ha dejado a las claras que no tiene jugador fijo, que hoy eres titular y si no se hacen las cosas bien, puedes pasar a la grada. Yo ya he pasado por esa experiencia y lo cierto es que no es agradable, es mucho más bonito el tener la opción de jugar todos los domingo”, apostilla entre risas.