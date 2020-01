Ciudadanos exige el inmediato arreglo de las pistas deportivas

La portavoz del grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Cádiz, Lucrecia Valverde, ha exigido al concejal delegado del área de Deportes, José Ramón Páez, que ponga una solución inmediata a los continuos problemas de mantenimiento en las instalaciones deportivas para que los clubes y deportistas gaditanos puedan comenzar a disfrutar de unos equipamientos dignos. "Es incomprensible que el concejal de Deportes continúe totalmente despreocupado de su tarea al frente de su área, no sabemos a qué está esperando para reaccionar de manera inmediata ante todos los problemas que se están acumulando en esta delegación", ha manifestado.

La concejal de la formación naranja ha hecho hincapié en las últimas imágenes publicadas en los medios de comunicación que revelan "la deficiente iluminación en los campos de fútbol de Manuel de Irigoyen y Pedro Fernández, carencia que se suma a la larga lista de problemas en los recintos deportivos". "En pleno invierno, el momento en el que tenemos menos horas de sol, es inconcebible que estas instalaciones mantengan una iluminación artificial tan deficiente. Imágenes como la de los deportistas entrenando a oscuras son el mejor ejemplo de la desidia de un equipo de gobierno al que no le importa el deporte base de la ciudad", ha manifestado.

Valverde ha pedido a Páez que busque "soluciones definitivas y duraderas para poner a punto las pistas deportivas. No queremos que los problemas se vuelvan a tapar con parches, sino que se acometa una intervención integral en todas las instalaciones deportivas para acabar con su estado deficiente. El deporte gaditano necesita actuaciones de calado que no se alarguen más en el tiempo y que den soluciones reales, y no estar a la cola de la provincia en esta materia".

Por ello, la edil de la formación naranja ha manifestado que "el verdadero apoyo al deporte gaditano se demuestra con la completa dedicación del concejal a su área y con una amplia dotación en los presupuestos, de los cuales a día de hoy no tenemos conocimiento. Si el IMD vuelve a contar con una partida económica exigua que no permita poner fin a las dificultades que sufren las pistas deportivas, se volverá a demostrar que este equipo de gobierno le da la espalda al deporte y a sus deportistas".