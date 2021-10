Cita del filial del Cádiz CF al otro lado del Estrecho

Después de la segunda victoria en Liga, la obtenida sobre el Panadería Pulido San Mateo (2-1), el Cádiz B tiene en el mediodía de este domingo (12:00 horas) un desplazamiento cercano que le lleva a Ceuta, donde le aguarda otro recién ascendido con una importante historia en la ya desaparecida Segunda División B. Los amarillos quieren estrenar la faceta de triunfos a domicilio a pesar de la dificultad que suele entrañar el feudo caballa. La expedición gaditana se desplaza este sábado para evitar secuelas con el trayecto en barco, que otros años provocaba que el equipo llegara al encuentros con problemas de mareos y fatiga.

Los amarillos están pendientes una jornada más de casos como Juan Flere, Álvaro Bastida e Iván Chapela, quienes fueron citados con el primer equipo para el duelo contra el Alavés. Lo del portero, que va como tercero por detrás de Conan Ledesma y David Gil, parece claro que estará en el Alfonso Murube, si bien está por ver los casos del centrocampista y el extremo. No obstante, la victoria sobre el modesto Panadería Pulido debe aumentar las opciones de que Alberto Cifuentes se decante en Ceuta por un once similar.

La duda podría radicar en ver el estado del defensa central Traoré, que acabó muy justo en el aspecto físico el encuentro del pasado domingo. Si sus condiciones no fueran las mejores, Lau podría ser el elegido para compartir el centro de la zaga con Gudelj. En cuanto al ataque, todo apunta a que Osmajic -castigado en el primer equipo por cuestiones disciplinarias- repetirá como referente.

Cifuentes dio su valoración en la previa al partido ante la AD Ceuta FC. Sobre la victoria del filial ante el Panadería Pulido la semana pasada, confesó que ha sido "un punto de confianza". "Nos ha dado tranquilidad en la semana. Hay más sonrisas, el buen rollo y feeling ha ido a mejor. Fuera de casa estamos compitiendo muy bien. Nos toca ganar fuera de casa que no lo hemos conseguido. Ojalá sea este fin de semana".

Sobre la escuadra caballas, el técnico lo consideraba "un rival complicado que le gusta tener balón y con mucha llegada por banda". "Hemos conseguido empates en sitios difíciles. Han comenzado bien la liga. Es un sitio donde nos va a tocar sufrir. Nos va a tocar ser intensos y aprovechar nuestras ocasiones".

Por otra parte, el técnico del filial del Cádiz CF situaba la clave del partido en "aguantar ritmo de balón y estar juntos". "Es un campo difícil con mucha presión del público, con un equipo en buena dinámica".

Por su lado, la AD Ceuta FC, según informa Ceuta Deportiva, sólo dispone de 12 jugadores de campo (14 con los porteros) para medirse este domingo Alfonso Murube al Cádiz B. Las lesiones musculares de Carrasco e Iván Guzmán, además de la de David Alfonso, con un esguince de tobillo, han dejado en cuadro al técnico de los blancos, Chus Trujillo, que tendrá que completar la convocatoria con varios jugadores del filial. El canario, no obstante, ha asegurado que no hay excusas ante el filial cadista.

"Saldremos a competir a muerte, a tratar de dejar los tres puntos aquí y que nada sirva de excusa ni justificante para no dejar los tres puntos aquí", ha subrayado Trujillo. Sobre el Cádiz B, ha dicho: "Es de esos equipos que a lo mejor no presionan mucho ni a mucha intensidad, pero como te equivoques en un pase o cometas errores no forzados, se transfiere rápido, en transiciones rápidas y por ahí podemos sufrir".