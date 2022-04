Cita de altura para el San Fernando CD

El partido que medirá este sábado al San Fernando y al Barcelona B en el Iberoamericano (17:00 horas) puede ser el punto de inflexión más grande de la temporada para el equipo de Nacho Castro. En primer lugar, una victoria e incluso un empate, pueden atar matemáticamente la permanencia. Pero, en caso de conseguir una victoria, los isleños apelarán al estadio de Bahía Sur, donde le restan tres partidos por disputar, ante el propio Barça B, el Algeciras y el Atlético Baleares, para, a poco de rascar algo lejos de su estadio, donde le resta Linares y Costa Brava (ya descendido), lograr la proeza de conseguir estar en una de las cuatro plazas que dan opción a la fase de ascenso a Segunda A.

Por ello, el partido ante el filial culé se ha marcado en rojo en el calendario que resta para terminar la temporada por parte de los chicos que dirige desde la banda Nacho Castro. Y es que los isleños están casi convencido de que una victoria ante sus aficionados los auparía a los puestos de privilegio y, por ello, los de La Isla han llamado con fe ciega a sus aficionados para estar bien arropados desde la grada, tal y como ocurriese en el partido ante el Real Madrid Castilla donde se salió, felizmente, vencedor.

Y todo ello, con los múltiples problemas que siguen azotando al cuadro de San Fernando en cuanto a bajas y lesiones se refiere. Cuatro hombres de los llamados, con normalidad, titulares, no podrán ser de la partida, tres de ellos por motivos físicos y uno por sanción. Nacho Castro no podrá contar con su máximo exponente en la construcción del juego de su equipo, Bicho, que vio ante el Nástic de Tarragona, como se le mostraba la cartulina con la que cumplía el ciclo de amonestaciones. Por su parte, Caballero, Rodrigo y Calderón, prosiguen con su plan de recuperación de sus respectivas molestias. Los dos primeros, tal y como anunció el club en los pasados días, volverán al grupo a inicios de la próxima semana por lo que ya podrían estar disponibles para el partido ante el Linares; por su parte el sevillano tendrá que esperar algún tiempo más para su recuperación. El otro hombre con el que no podrá contar el técnico asturiano ya el resto de la temporada es Djack Traoré, cuya operación de la rodilla lo dejará en el dique seco lo que resta de temporada.

En el aspecto positivo, destacar la recuperación ya total de la máxima figura del equipo, el francés Biabiany, que ya jugó los noventa minutos en Tarragona y que volverá a ser parte de la punta de ataque del equipo azulino ante el conjunto barcelonés. Igualmente, Saúl González y Rafa Páez también parecen haber dejado atrás sus molestias y, si no ocurre nada antes del comenzar el partido, estarán en el once titular.

Por su parte, el Barça B, que viene de una racha irregular ya que tras ser goleado en el feudo del Atlético Baleares por seis a dos, venció en su casa al Sanluqueño el pasado domingo por cinco goles a cero, llega a La Isla con el firme propósito, igualmente, de quemar sus naves para estar entre los favoritos del grupo. En el equipo catalán dos jugadores que tienen mucho de pasado azulino, el lateral Diounkou, que estuvo ocupando la posición de defensa derecho en el primer tercio de la temporada con el equipo azulino y Mingo Ramos, hermano del cancerbero suplente de Perales Matías Mingo.

El equipo de Sergio Barjuán no podrá contar con Guillem Jaume, que ha sido baja a última hora por problemas en el tobillo derecho y con Fabio Blanco que ha disputado entresemana partido con la selección sub-19 y no le ha dado tiempo de entrar en la convocatoria que el viernes partió de la Ciudad Condal con rumbo a La Isla.

Todo está preparado para un acontecimiento deportivo de gran magnitud, donde ambos equipos se jugarán sus opciones y, sin duda alguna, la afición de La Isla volverá a acudir a la llamada que ha realizado el club azulino para ver las gradas del Iberoamericano, vivir la fiesta del fútbol.

Nacho Castro: "Es un gran equipo, pero nosotros nos jugamos mucho"

El entrenador del equipo azulino señalaba sobre el partido ante el Barça B que "no cabe duda de que es un gran equipo, con jugadores que en un breve espacio de tiempo estarán en la élite del fútbol español y, tal y como está establecido esto del fútbol ya tienen la vida resuelta con 20 y 21 años, pero nosotros nos jugamos mucho porque vamos a ir por los cinco partidos que restan para, si la temporada ha sido muy bonita, sea sublime y podamos disfrutar más de lo que lo hemos hecho hasta ahora. Tenemos que estar al doscientos por cien porque ellos también se juegan parte de sus aspiraciones en el partido ante nosotros, pero ayudados por nuestra afición estoy convencido de que, de nuevo, daremos una alegría para afrontar lo que resta de temporada con la mayor de las ilusiones. Mirándolo por el lado de los aficionados es un partido tremendamente atractivo", sentenciaba el técnico del cuadro de La Isla.