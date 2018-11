Honda se va del Circuito de Jerez mandando

Colorín colorado, la temporada de MotoGP se ha acabado. El Circuito de Jerez-Ángel Nieto ha puesto el punto final al año 2018 con la segunda y última jornada de entrenamientos oficiales en la que Honda respondió al dominio de Ducati del día anterior colocando a tres motos entre las cuatro primeras. Takaaki Nakagami no sólo fue el más rápido de la jornada sino también de los dos días de entrenamientos, marcando un mejor tiempo de 1:37.945. Junto al japonés, Marc Márquez y Danilo Petrucci, que no mejoró el crono del miércoles, han sido los otros dos pilotos capaces de bajar del 1:38.

La jornada, con un tiempo cambiante que fue enfriando la pista conforme pasaba el día, no era proclive a bajar los tiempos del día anterior y además los equipos han estado centrados en probar distintas piezas y, en los casos de las fábricas oficiales, en tomar la decisión de qué motor se va a utilizar para el desarrollo de la moto de 2019. Aunque la pista se abrió a las diez de la mañana, hasta pasado el mediodía no comenzó la verdadera actividad con el asfalto cogiendo temperatura.

Marc Márquez se colocó rápidamente liderando la tabla de tiempos con un crono de 1:38.452 en su quinta vuelta. Con la prohibición 'explícita' de no caerse a pocos días de entrar en el quirófano para operarse el hombro izquierdo, el pentacampeón de MotoGP no buscó el límite y se dedicó a probar distintas especificaciones de chasis y motor que ahora se tendrán que analizar en la fábrica de cara a la moto de 2019. También estuvo probando varios compuestos tanto en el tren delantero como en el trasero para Michelin, según comentó tras los entrenamientos. No obstante, el catalán colocó el neumático blando trasero y se sacó un gran tiempo en una de sus últimos giros para dejar el crono en el 1:37.970, a sólo dos milésimas del tiempo del miércoles de Petrucci.

Al otro lado del box de Honda, Jorge Lorenzo avanza a pasos agigantados, subiendo hasta el cuarto puesto de la jornada -quinto en los tiempos combinados de ambos días- y aunque se marchó de Jerez cumpliendo la orden de Ducati de no hacer declaraciones públicas, sí ha trascendido que el piloto balear, que también va a pasar por el quirófano para solventar un problema en la planta del pie derecho por su caída en Tailandia, está muy contento por cómo está entendiendo una moto que es nueva para él.

En Yamaha, parece que Maverick Viñales ha encontrado el camino indicado; ha sido el piloto que más vueltas completó al trazado jerezano (un total de 78) y acabó la jornada con el tercer mejor tiempo y cuarto de los dos días. El catalán ha probado todo tipo de motores y ya ha decidido el camino a seguir, tal y como comentó a los medios especializados, con un propulsor con el que está cómodo en el paso por curva y con la entrega de potencia y pone como tarea para el invierno encontrar una mejor respuesta en la tracción. Por su parte, Rossi acabó más atrás pero el italiano comentó que estaba contento con el ritmo que había tenido: "Sabíamos que teníamos que decidir sobre la especificación del motor y ya lo hemos decidido. La situación es bastante clara".

En cuanto a Ducati, Danilo Petrucci no pudo mejorar el tiempo del miércoles y Andrea Dovizioso corrió mermado por la caída del día anterior, en la que se lastimó una mano, pasando incluso por el hospital del Circuito para realizarse unas radiografías. El subcampeón completó 44 giros al trazado jerezano, acabando en una discreta octava posición. Tanto Petrucci como Dovi probaron unas modificaciones en el asiento de la Ducati que ya había testado Álvaro Bautista, mientras que Tito Rabat, en muletas por la triple fractura que sufrió en la pierna derecha en Silverstone, completó un total de 60 vueltas.