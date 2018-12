Cinco partidos de castigo a Zafra horas antes de la visita bética

El Conil es uno de los integrantes del grupo X que han llegado a un acuerdo con su adversario de turno para adelantar más de una semana el choque correspondiente a la jornada señalada para el penúltimo día del año. Los amarillos, que se han atascado algo en la clasificación al encadenar cuatro partidos consecutivos sin saborear victoria alguna, reciben la tarde-noche de hoy miércoles a un Betis Deportivo que es uno de los que están enfrascados en la lucha por ocupar uno de los cuatro puestos que dan derecho a disputar la fase de ascenso a Segunda División B.

En cualquier caso, la atención de las horas previas a este enfrentamiento no se centra en el encuentro en sí, pues las sanciones acordadas por el Juez de Competición y Disciplina de Tercera División tras la jornada del pasado fin de semana le han restado casi todo el protagonismo debido a los elevados castigos impuestos a integrantes del cuerpo técnico y de la plantilla del club conileño.

El peor parado por culpa de lo acontecido en campo del Coria ha sido el entrenador, Francisco Javier Zafra. El técnico roteño no podrá sentarse en el banquillo durante los cinco próximos compromisos: dos por protestar al árbitro, uno más por no permanecer en vestuarios una vez expulsado y otros dos por protestar al trío arbitral, estando expulsado, en el túnel de vestuarios.

A Zafra se suman, con un par de partidos de suspensión cada uno de ellos, Alejandro Pineda, el fisioterapeuta, y los jugadores Pablo y Álex Cortijo. Al menos se recupera frente al Betis Deportivo a Joselito Cornejo, que en Coria cumplió su quinto y último partido de sanción.

El referido Zafra está muy indignado una vez conocido el alcance de las sanciones: "El penalti que no pitó a nuestro favor lo vieron hasta los aficionados del Coria, y estoy seguro que el árbitro también y que en realidad no lo quiso pitar. Me limité a levantar los brazos en señal de disconformidad con su decisión, pero no le ofendí. Y encima dijo que había invadido el terreno de juego cuando el área técnica del campo del Coria tendrá medio metro ya que el banquillo está prácticamente pegado a la línea de banda. Mi sanción es totalmente injusta. A los entrenadores nos tienen demasiado vigilados, nos vamos a tener que amarrar para no levantar las manos".