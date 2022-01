El Chiclana persigue su primer triunfo del año frente al Castilleja

El Chiclana recibe este domingo a partir de las 12:00 horas en el Municipal de la localidad chiclanera al Castilleja con el objetivo de conseguir el primer triunfo del nuevo año para de este modo alejarse de la zona peligrosa de la tabla.

Los blancos, que no despidieron 2021 en el rectángulo de juego porque su encuentro en campo del Egabrense tuvo que ser suspendido por el fallecimiento de Víctor Manuel Gómez Montes, encargado de material y utillero del club cordobés, ocupan en estos momentos la 13ª plaza con 18 puntos después de haber ganado cinco partidos y haber empatado otros tres. El balance de goles, 13 a favor y otros tantos en contra, no refleja su realidad clasificatoria y tampoco los seis enfrentamientos en los que ha cosechado la derrota, pero el fútbol es gol y hasta la fecha los chiclaneros no han sabido rentabilizar al máximo sus dianas.

El reto del arranque de 2022 se antoja complicado por la entidad del rival. De hecho, el titular de Castilleja de la Cuesta marcha en la sexta posición con 26 puntos y destaca por su capacidad realizadora, con 23 goles, sólo superado por el líder Arcos, que firma 27, e igualado en este registro con el Ayamonte, tercero. Del mismo modo, con tres derrotas aparece como la escuadra que menos cede, solo superada por el Arcos.